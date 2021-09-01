Россия — Хорватия: на что ставят?

1 сентября состоится отборочный матч ЧМ-2022 между сборными. Игра станет первой для нового главного тренера российской команды

Сборные России и Хорватии делят первое место в группе H отборочного турнира ЧМ — у команд по 6 очков. У идущей на третьем месте Словакии — 5.

Коэффициенты на матч говорят о том, что в игре нет явного фаворита . На победу сборной России коэффициент в районе 2.90, на победу хорватов — 2.60. Ничья котируется в 3.30.

Календарь и таблица ЧМ-2022

LiveSport.Ru обратился к БК Олимпбет, чтобы узнать, на что делают свои реальные ставки их клиенты.

В основных исходах 71% игроков уверены в победе Хорватии . В Россию верят только 18%.

По сумме ставок ситуация почти аналогичная: 77% — за Хорватию и только 9% — за Россию.

Игроки БК верят в том, что матч будет результативным: 83% поставили на ТБ 2,5.

Среди вообще всех ставок на матч самая популярная — победа Хорватии . Такой вариант выбрала ровно четверть игроков. Следом идет вариант «обе забьют — да» (22.76%).

Самые популярные исходы (от общего количества):

— Победа Хорватии — 49.79%

— Победа Россия — 21.70%

— Ничья — 14.04%

— Обе забьют: да — 7.23%

— Победа Хорватии с форой (0) — 7.23%

Самые популярные исходы (от общей суммы):

— Победа Хорватии с форой (0) — 41.5%

— Победа Хорватии — 22.15%

— Победа Хорватии с форой (-1) — 20.52%

— Ничья — 12.14%

— Победа России с форой (0) — 3.69%

Все прогнозы на ЧМ-2022

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 2.45, или вариант с «дерзкой ставкой» за 4.10. Следить за ходом игры онлайн можно на LiveCup.Run — начало в 21:45 1 сентября.