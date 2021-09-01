Россия — Хорватия: на что ставят?

Сборные России и Хорватии делят первое место в группе H отборочного турнира ЧМ — у команд по 6 очков. У идущей на третьем месте Словакии — 5.
Коэффициенты на матч говорят о том, что в игре
LiveSport.Ru обратился к БК Олимпбет, чтобы узнать, на что делают свои реальные ставки их клиенты.
В основных исходах
По сумме ставок ситуация почти аналогичная: 77% — за Хорватию и только 9% — за Россию.
Игроки БК верят в том, что матч будет результативным: 83% поставили на ТБ 2,5.
Среди вообще всех ставок на матч самая популярная —
Самые популярные исходы (от общего количества):
— Победа Хорватии — 49.79%
— Победа Россия — 21.70%
— Ничья — 14.04%
— Обе забьют: да — 7.23%
— Победа Хорватии с форой (0) — 7.23%
Самые популярные исходы (от общей суммы):
— Победа Хорватии с форой (0) — 41.5%
— Победа Хорватии — 22.15%
— Победа Хорватии с форой (-1) — 20.52%
— Ничья — 12.14%
— Победа России с форой (0) — 3.69%
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 2.45, или вариант с «дерзкой ставкой» за 4.10. Следить за ходом игры онлайн можно на LiveCup.Run — начало в 21:45 1 сентября.