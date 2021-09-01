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    Россия с Хорватией устроят голепад?

    Россия — Хорватия. Дерзкая ставка за 4.10 на матч ЧМ-2022 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Хорватия
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    Роман Зобнин
    Россия сыграет на своем поле с Хорватией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:45 мск. Россия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная России

    Совсем недавно сборную России возглавил Валерий Карпин. Разумеется, новая метла по-новому метет, и теперь команда будет исповедовать совсем иной футбол.

    По итогам 3 сыгранных матчей в активе у сборной России 6 очков. На текущий момент россияне занимают 2 место в группе, на один пункт опережая Словакию.

    В минувшем туре квалификации Россия как раз уступила словакам (2:1). Нет сомнений, что встреча с хорватами — практически ключевая в плане борьбы за выход на Мундиаль.

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    С австрийцами сборная России пересекалась 6 раз. Причем в активе у команды лишь одна виктория при пяти поражениях.

    Сборная Хорватии

    Нынешний турнир сборная Хорватии начала весьма успешно. По итогам 3 туров команда занимает первое место с 6 очками в активе.

    Последний матч в рамках квалификации получился для команды проходным. Дома сборная Хорватии легко и непринужденно одолела Мальту (3:0).

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    • Правда, все это произошло еще Евро. К слову, там хорваты дошли до 1/8 финала, где лишь в дополнительное время уступили сборной Испании (3:5).

    Состав у команды по европейским меркам достаточно крепкий. К тому же хорваты стремятся обеспечить себе прямой выход на чемпионат мира.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Хорватию за 2.70, на ничью за 3.20, а на Россию — за 2.80.

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    Россияне наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, тем более в отличной форме пребывает Федор Смолов.

    Атакующие исполнители сборной Хорватии наверняка будут стремиться реализовать свои моменты.

    Обе команды наверняка попытают счастье в атаке, а высокая квалификация атакующих исполнителей позволит реализовать свои моменты. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Россия — Хорватия: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Россия с Хорватией устроят голепад?
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