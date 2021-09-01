ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуМесси, Роналду и другие. Топ-15 трансферов лета
  • 20:36
    • Джикия с капитанской повязкой выведет сборную России на матч с Хорватией
  • 21:18
    • Сорокин заключил новый контракт с «Айлендерс»
  • 21:16
    • 2K рассказала о геймплее в NBA 2K22
  • 21:05
    • Райкконен объявил о завершении карьеры по окончании сезона
  • 20:53
    • Российские волейболистки вылетели с чемпионата Европы
    Все новости спорта

    Португалия — Ирландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

    «Португалия» — «Ирландия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Португалии Сборная Ирландии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 21:45 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч «Португалия» — «Ирландия».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Составы команд:

    «Португалия»: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бруну Фернандеш, Жоау Палинья, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Диогу Жота, Рафаэл Силва.

    «Ирландия»: Adam Idah, Аарон Коннолли, Мэтт Доэрти, Jamie McGrath, Джош Каллен, Джеффри Хендрик, Шеймус Коулман, Джон Иган, Dara O'Shea, Шейн Даффи, Gavin Bazunu.

    Предыдущий матч соперников: «Ирландия» — «Португалия» 1:5 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Португалия» — «Ирландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Португалия» со счетом 2:0. Матч между командами «Португалия» и «Ирландия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия и Хорватия проведут результативный матч?
  • Россия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Как «Авангард» откроет сезон дома?
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сохранит ли Португалия первое место в группе?
  • Португалия — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.52
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Португалия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Франция — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Чили — Бразилия
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Перу — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швеция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Венгрия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Италия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры