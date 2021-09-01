Португалия — Ирландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

В 21:45 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Португалия»: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бруну Фернандеш, Жоау Палинья, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Диогу Жота, Рафаэл Силва.

«Ирландия»: Adam Idah, Аарон Коннолли, Мэтт Доэрти, Jamie McGrath, Джош Каллен, Джеффри Хендрик, Шеймус Коулман, Джон Иган, Dara O'Shea, Шейн Даффи, Gavin Bazunu.

Предыдущий матч соперников: «Ирландия» — «Португалия» 1:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Португалия» — «Ирландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Португалия» со счетом 2:0. Матч между командами «Португалия» и «Ирландия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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