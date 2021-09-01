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    Сохранит ли Португалия первое место в группе?

    Португалия — Ирландия. Прогноз (к. 2.32) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Ирландия
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    Пепе
    В среду, сборная Португалии на своем поле примет команду Ирландии в матче четвертого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча группы A, которая пройдет на стадионе «Алгарве» в Фару, начнется в 21:45 по московскому времени. Португалия — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 01 Сентября 2021 года
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    Португалия

    Сборная Португалии занимает первое место в турнирной таблице группы A, имея на своем счету 7 очков.

    Подопечные Фернанду Сантуша в текущем отборочном цикле успели обыграть Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также разойтись миром с Сербией (2:2).

    На недавнем чемпионате Европы «команда избранных» вышла из группы, в которой победила Венгрию (3:0), уступила Германии (2:4) и поделила очки с Францией (2:2), но вылетела уже в 1/8 финала, потерпев поражение от Бельгии (0:1).

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    Из тех игроков, что были на Евро-2020, в этот раз вызов не получили Руй Силва, Жозе Фонте, Нелсон Семеду, Диогу Дало, Вильям Карвалью, Ренату Саншеш и Серджиу Оливейра.

    Ирландия

    Сборная Ирландии расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице группы A, не имея набранных очков.

    В двух сыгранных турах подопечные Стивена Кенни потерпели поражения от Сербии (2:3) и Люксембурга (0:1).

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    • На чемпионат Европы 2020 года «парни в зеленом» не отобрались, но провели несколько товарищеских встреч, в которых разгромили Андорру (4:1), а также сыграли вничью с Катаром (1:1) и Венгрией (0:0).

    Из-за травм в национальную команду не приехали Каллум Робинсон, Джеймс Маккарти, Каллум О’Дауда, Сэмми Шмодикс, Кевин Лонг, Энда Стивенс и Даррен Рэндольф.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Португалии — 1.22, победа сборной Ирландии — 14.00, ничья — 6.20.

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    Очевидно, что от команды Фернанду Сантуша стоит ожидать только победы, ведь она сыграет на своем поле и ей важно уходить в отрыв от Сербии, чтобы напрямую попасть на чемпионат мира.

    Ирландия — не тот соперник, который в нынешнем виде способен сдержать Криштиану Роналду и компанию. Если уж подопечные Стивена Кенни умудряются проигрывать Люксембургу, то что говорить о более именитых оппонентах. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Португалии с форой -2» за 2.32.

    Также возьмем «тотал больше 2,5» за 1.88. Уйти в глухую оборону — не лучший вариант для «парней в зеленом». Венгрия на Евро-2020 пыталась в этом преуспеть против Португалии, но все равно пропустила три мяча.

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    Португалия — Ирландия: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Сохранит ли Португалия первое место в группе?
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