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    Дольберг: Я этого очень ждал, особенно когда сидел на скамейке запасных

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    Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг поделился впечатлениями после победы над Уэльсом (4:0) в 1/8 финала Евро-2020.

    Каспер Дольберг
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    Каспер Дольберг

    Форвард, выступавший в прошлом за «Аякс», оформил дубль и был признан Звездой матча, проходившего в Амстердаме.

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    «Конечно, я счастлив. Я этого очень ждал, особенно когда сидел на скамейке запасных.

    Сегодня, когда мы гуляли по городу и шли на стадион, я почувствовал, что все это очень, очень особенное для меня.

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    • Это просто невероятно. Я даже не могу сказать, что я чувствую. Безумие! Фантастика! Здесь я начинал, и снова играть здесь — это удивительно.

    Дамсгор — исключительный игрок. Он прекрасно видит партнеров, а форварду большего и не надо», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Дольберг — второй игрок в истории сборной Дании, сделавший дубль в плей-офф чемпионата Европы. Первым был Хенрик Ларсен, забивший два мяча Нидерландам в полуфинале Евро-92.

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