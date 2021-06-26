Уложили на лопатки. Датчане не оставили шансов Уэльсу

Два точных удара Каспера Дольберга, а также голы Йоакима Мехле и Мартина Брейтуэйта принесли датчанам первую путевку в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.

Ход матча

10’ Уэльс неплохо начал матч и первым создал опасный момент. Гарет Бейл здорово прорвался из глубины и хлестко пробил в правый от Каспера Шмейхеля угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

14’ Аарон Рэмзи пробил, немного не дойдя до линии штрафной, Томас Дилейни подставился под мяч, который прилетел в руки голкиперу. Повезло Дании с таким рикошетом.

27’ 0:1 Каспер Дольберг. Великолепный гол футболиста «Ниццы», который заменил в составе травмированного Юссуфа Поульсена. Дольберг с левого фланга сместился к центру, почти дошел до штрафной площади и с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол.

Первый гол Дольберга globallookpress.com

32’ Еще один момент у Дольберга! Каспер мог забить после прострела Миккеля Дамсгора, но с близкого расстояния попал во вратаря.

45+1’ Прошла классная разрезная передача у датчан, Йоаким Мехле принял мяч и пробил с острого угла — Дэнни Уорд перевел на угловой.

48’ 0:2 Каспер Дольберг. Дубль датского форварда. Мартин Брейтуэйт от правой бровки продвинулся вперед, ворвался в штрафную и прострелил, Неко Уильямс неудачно выбил мяч, попав прямо в Дольберга, который мгновенно сориентировался и отправил сферу в цель.

Второй гол Дольберга globallookpress.com

65’ Без особого успеха пытались атаковать валлийцы, но опасный момент вновь создала Дания. Матиас Йенсен неожиданно нанес крученый удар, после которого мяч пролетел в нескольких сантиметрах от «девятки».

86’ Датчане разыграли угловой, Матиас Йенсен навесил в штрафную, Андреас Корнелиус высоко выпрыгнул и пробил головой — Уорд отразил мяч. Тут же Брейтуэйт пытался добить и попал в штангу.

88’ 0:3 Йоаким Мехле. Йенсен выполнил шикарный заброс на линию штрафной, Мехле принял мяч, на замахе убрал соперника и мощно пробил в ближний верхний угол, не оставив шансов Уорду.

Точный удар Мехле globallookpress.com

90’ Эмоции взяли верх, и Гарри Уилсон получил прямую красную карточку за то, что ударил сзади по ногам Мехле.

Удаление Уилсона globallookpress.com

90+4’ 0:4 Мартин Брейтуэйт. Корнелиус мягко скинул мяч в штрафную, где Брейтуэйт принял, избежав офсайда, и аккуратно пробил в дальний нижний угол. Это победная точка!

Футбол. Евро-2020. 1/8 финала Уэльс — Дания 0:4 Голы: 0:1 Каспер Дольберг (27'), 0:2 Каспер Дольберг (48'), 0:3 Йоаким Мехле (88'), 0:4 Мартин Брайтвайт (90') Уэльс: Дэнни Уорд, Бен Дэвис, Джо Родон, Коннор Робертс (Неко Уильямс, 40'), Крис Мепэм, Джо Аллен, Аарон Рэмси, Гарет Бэйл, Joe Morrell (Гарри Уилсон, 60'), Даниэль Джеймс (Дэвид Брукс, 78'), Киффер Мур (Тайлер Робертс, 78') Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Симон Кьер (Йоаким Андерсен, 77'), Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Томас Делейни (Матиас Йенсен, 60'), Йенс Ларсен (Nicolai Boilesen, 77'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Каспер Дольберг (Андреас Корнелиус, 69'), Миккель Дамсгор (Кристиан Нергор, 60') Предупреждения: Джо Родон (26'), Киффер Мур (40'), Дэвид Брукс (80'), Гарет Бэйл (90') Удаление: Гарри Уилсон (90')

Звездой матч признан нападающий сборной Дании и «Ниццы» Каспер Дольберг, голы которого позволили уйти в комфортный отрыв от Уэльса.

🇩🇰 Kasper Dolberg is the first Danish player to score two or more in a match at a major tournament since Nicklas Bendtner against Portugal at EURO 2012 ⚽️⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/7croaI07JL — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

Турнирная сетка

Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы. Как видим, далее ее ждет встреча с победителем пары Нидерланды — Чехия.

Нижняя часть турнирной сетки Евро-2020 uefa.com

Следующие матчи

Сборная Дании сыграет с Нидерландами или Чехией в Баку 3 июля. Для датчан это первый выход в 1/4 финала на Евро с 2004 года, когда в борьбе за выход в полуфинал они без шансов проиграли Чехии (0:3).

Календарь и таблица Евро-2020

Сборная Уэльса свой следующий матч проведет 5 сентября против Белоруссии в рамках отбора ЧМ-2022.

Прямая речь

Гарет Бейл, капитан сборной Уэльса

— Игра пошла не так, как мы хотели. С нашей точки зрения, мы начали очень хорошо, но потом все изменилось. Мы попробовали сыграть лучше во втором тайме, но снова пропустили, и после этого потеряли кураж. Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Я предпочел бы закончить турнир иначе.

Йоаким Мехле, защитник сборной Дании

— Посмотрите, какую поддержку мы получили в Амстердаме. Просто сумасшедшую! Наша уверенность в себе и смелость — вот что мы должны сохранить. Мы не волнуемся по поводу того, с кем нам предстоит сыграть. Главное — это мы сами и наша игра.

Каспер Дольберг, нападающий сборной Дании

— Это просто невероятно. Я даже не могу сказать, что я чувствую. Безумие! Фантастика! Здесь я начинал, и снова играть здесь — это удивительно.

Каспер Хьюлманд, главный тренер сборной Дании

— У Дольберга так все и должно было сложиться: чтобы он забил на своем родном стадионе. Я очень рад за него, он невероятный.