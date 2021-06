Уложили на лопатки. Датчане не оставили шансов Уэльсу

10’ Уэльс неплохо начал матч и первым создал опасный момент. Гарет Бейл здорово прорвался из глубины и хлестко пробил в правый от Каспера Шмейхеля угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

14’ Аарон Рэмзи пробил, немного не дойдя до линии штрафной, Томас Дилейни подставился под мяч, который прилетел в руки голкиперу. Повезло Дании с таким рикошетом.

27’ 0:1 Каспер Дольберг. Великолепный гол футболиста «Ниццы», который заменил в составе травмированного Юссуфа Поульсена. Дольберг с левого фланга сместился к центру, почти дошел до штрафной площади и с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол.

32’ Еще один момент у Дольберга! Каспер мог забить после прострела Миккеля Дамсгора, но с близкого расстояния попал во вратаря.

45+1’ Прошла классная разрезная передача у датчан, Йоаким Мехле принял мяч и пробил с острого угла — Дэнни Уорд перевел на угловой.

48’ 0:2 Каспер Дольберг. Дубль датского форварда. Мартин Брейтуэйт от правой бровки продвинулся вперед, ворвался в штрафную и прострелил, Неко Уильямс неудачно выбил мяч, попав прямо в Дольберга, который мгновенно сориентировался и отправил сферу в цель.

65’ Без особого успеха пытались атаковать валлийцы, но опасный момент вновь создала Дания. Матиас Йенсен неожиданно нанес крученый удар, после которого мяч пролетел в нескольких сантиметрах от «девятки».

86’ Датчане разыграли угловой, Матиас Йенсен навесил в штрафную, Андреас Корнелиус высоко выпрыгнул и пробил головой — Уорд отразил мяч. Тут же Брейтуэйт пытался добить и попал в штангу.

88’ 0:3 Йоаким Мехле. Йенсен выполнил шикарный заброс на линию штрафной, Мехле принял мяч, на замахе убрал соперника и мощно пробил в ближний верхний угол, не оставив шансов Уорду.

90’ Эмоции взяли верх, и Гарри Уилсон получил прямую красную карточку за то, что ударил сзади по ногам Мехле.

90+4’ 0:4 Мартин Брейтуэйт. Корнелиус мягко скинул мяч в штрафную, где Брейтуэйт принял, избежав офсайда, и аккуратно пробил в дальний нижний угол. Это победная точка!

Звездой матч признан нападающий сборной Дании и «Ниццы» Каспер Дольберг, голы которого позволили уйти в комфортный отрыв от Уэльса.

🇩🇰 Kasper Dolberg is the first Danish player to score two or more in a match at a major tournament since Nicklas Bendtner against Portugal at EURO 2012 ⚽️⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/7croaI07JL