Уложили на лопатки. Датчане не оставили шансов Уэльсу

Ход матча
10’ Уэльс неплохо начал матч и первым создал опасный момент. Гарет Бейл здорово прорвался из глубины и хлестко пробил в правый от Каспера Шмейхеля угол, но мяч пролетел рядом со штангой.
14’ Аарон Рэмзи пробил, немного не дойдя до линии штрафной, Томас Дилейни подставился под мяч, который прилетел в руки голкиперу. Повезло Дании с таким рикошетом.
🏴 Bale looking lively early on...#EURO2020 pic.twitter.com/05cM2Ls7mB— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021
27’ 0:1 Каспер Дольберг. Великолепный гол футболиста «Ниццы», который заменил в составе травмированного Юссуфа Поульсена. Дольберг с левого фланга сместился к центру, почти дошел до штрафной площади и с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол.
32’ Еще один момент у Дольберга! Каспер мог забить после прострела Миккеля Дамсгора, но с близкого расстояния попал во вратаря.
45+1’ Прошла классная разрезная передача у датчан, Йоаким Мехле принял мяч и пробил с острого угла — Дэнни Уорд перевел на угловой.
48’ 0:2 Каспер Дольберг. Дубль датского форварда. Мартин Брейтуэйт от правой бровки продвинулся вперед, ворвался в штрафную и прострелил, Неко Уильямс неудачно выбил мяч, попав прямо в Дольберга, который мгновенно сориентировался и отправил сферу в цель.
65’ Без особого успеха пытались атаковать валлийцы, но опасный момент вновь создала Дания. Матиас Йенсен неожиданно нанес крученый удар, после которого мяч пролетел в нескольких сантиметрах от «девятки».
86’ Датчане разыграли угловой, Матиас Йенсен навесил в штрафную, Андреас Корнелиус высоко выпрыгнул и пробил головой — Уорд отразил мяч. Тут же Брейтуэйт пытался добить и попал в штангу.
88’ 0:3 Йоаким Мехле. Йенсен выполнил шикарный заброс на линию штрафной, Мехле принял мяч, на замахе убрал соперника и мощно пробил в ближний верхний угол, не оставив шансов Уорду.
90’ Эмоции взяли верх, и Гарри Уилсон получил прямую красную карточку за то, что ударил сзади по ногам Мехле.
90+4’ 0:4 Мартин Брейтуэйт. Корнелиус мягко скинул мяч в штрафную, где Брейтуэйт принял, избежав офсайда, и аккуратно пробил в дальний нижний угол. Это победная точка!
Звездой матч признан нападающий сборной Дании и «Ниццы» Каспер Дольберг, голы которого позволили уйти в комфортный отрыв от Уэльса.
🇩🇰 Kasper Dolberg is the first Danish player to score two or more in a match at a major tournament since Nicklas Bendtner against Portugal at EURO 2012 ⚽️⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/7croaI07JL— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021
Турнирная сетка
Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы. Как видим, далее ее ждет встреча с победителем пары Нидерланды — Чехия.
Следующие матчи
Сборная Дании сыграет с Нидерландами или Чехией в Баку 3 июля. Для датчан это первый выход в 1/4 финала на Евро с 2004 года, когда в борьбе за выход в полуфинал они без шансов проиграли Чехии (0:3).
Сборная Уэльса свой следующий матч проведет 5 сентября против Белоруссии в рамках отбора ЧМ-2022.
Прямая речь
Гарет Бейл, капитан сборной Уэльса
— Игра пошла не так, как мы хотели. С нашей точки зрения, мы начали очень хорошо, но потом все изменилось. Мы попробовали сыграть лучше во втором тайме, но снова пропустили, и после этого потеряли кураж. Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Я предпочел бы закончить турнир иначе.
Йоаким Мехле, защитник сборной Дании
— Посмотрите, какую поддержку мы получили в Амстердаме. Просто сумасшедшую! Наша уверенность в себе и смелость — вот что мы должны сохранить. Мы не волнуемся по поводу того, с кем нам предстоит сыграть. Главное — это мы сами и наша игра.
Каспер Дольберг, нападающий сборной Дании
— Это просто невероятно. Я даже не могу сказать, что я чувствую. Безумие! Фантастика! Здесь я начинал, и снова играть здесь — это удивительно.
Каспер Хьюлманд, главный тренер сборной Дании
— У Дольберга так все и должно было сложиться: чтобы он забил на своем родном стадионе. Я очень рад за него, он невероятный.