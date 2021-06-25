Чили — Парагвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.06.2021)

В 03:00 в группе A Кубка Америки-2021 начнётся матч

Составы команд:

«Чили»: Клаудио Браво, Eugenio Mena, Маурисио Исла, Франсиско Сьерральта, Гари Медель, Артуро Видаль, Tomas Alarcon, Чарлес Арангис, Cesar Pinares, Эдуардо Варгас, Бен Бреретон.

«Парагвай»: Антони Сильва, Хуниор Алонсо, Alberto Espinola, Густаво Гомес, Сантьяго Арсамендия, Мигель Альмирон, Angel Lucena, Mathias Villasanti, Hector Martinez, Carlos Gonzalez, Samu.

Предыдущий матч соперников: «Чили» — «Парагвай» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чили» — «Парагвай». Коэффициент ставки — 2.40.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Чили» и «Парагвай» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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