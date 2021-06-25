В пятницу, 25 июня, сборная Чили сыграет с командой Парагвая в четвертом туре группового этапа Кубка Америки. Встреча группы A, которая пройдет на стадионе «Манэ Гарринча», начнется в 03:00 по московскому времени. Чили — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чили

Сборная Чили уже гарантировала себе место в четвертьфинале, набрав 5 очков в трех сыгранных матчах.

Подопечные Мартина Ласарте начали турнир с ничьей против Аргентины (1:1), когда на гол Лионеля Месси они ответили точным ударом Эдуардо Варгаса.

Затем «красная команда» одолела Боливию (1:0) и поделила очки с Уругваем (1:1), которому тоже забил вышеупомянутый Варгас.

Все прогнозы на Кубок Америки

Интересно, что в 2021 году сборная Чили еще не проигрывала, хотя одержала всего две победы, до и то с минимальным преимуществом. Все остальные встречи завершились ничейными результатами.

Парагвай

Сборная Парагвая набрала 3 очка в двух сыгранных турах и пока еще не обеспечила себе выход в 1/4 финала.

Для команды Эдуардо Бериссо турнир начался с победы над Боливией (3:1), в воротах которой дважды расписался Анхель Ромеро, а еще один гол забил Каку.

В своем следующем матче «бело-красные» потерпели минимальное поражение от Аргентины (0:1), пропустив уже на 10-й минуте от Папу Гомеса.

До старта Кубка Америки Парагвай успел провести всего две встречи в 2021 году. В рамках квалификации ЧМ-2022 он разошелся миром с Уругваем (0:0), а также уступил Бразилии (0:2).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа сборной Чили — 2.40, победа сборной Парагвая — 3.60, ничья — 2.90.

«Красная команда» хоть и вышла в плей-офф, но не гарантировала себе высокое место в турнирной таблице, которое поможет избежать встречи с сильным оппонентом на стадии четвертьфинала.

Очевидно, подопечные Мартина Ласарте будут играть на победу, поэтому парагвайцам придется несладко. Да, «бело-красные» достойно смотрелись на фоне Аргентины, но все же проиграли, потратив при этом много сил . Наш прогноз и ставка — «победа сборной Чили».

Также можно присмотреться к ставке «победа сборной Чили в один мяч или ничья» за 1.71.