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    Поборется ли Чили за первое место в группе A?

    Чили — Парагвай. Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Кубка Америки по футболу 25 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чили — Парагвай
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    В пятницу, 25 июня, сборная Чили сыграет с командой Парагвая в четвертом туре группового этапа Кубка Америки. Встреча группы A, которая пройдет на стадионе «Манэ Гарринча», начнется в 03:00 по московскому времени. Чили — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа A 25 Июня 2021 года
    Чили
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    •  Чили 03:00 Парагвай Парагвай
  • Асунсьон
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.80
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    Чили

    Сборная Чили уже гарантировала себе место в четвертьфинале, набрав 5 очков в трех сыгранных матчах.

    Подопечные Мартина Ласарте начали турнир с ничьей против Аргентины (1:1), когда на гол Лионеля Месси они ответили точным ударом Эдуардо Варгаса.

    Затем «красная команда» одолела Боливию (1:0) и поделила очки с Уругваем (1:1), которому тоже забил вышеупомянутый Варгас.

    Все прогнозы на Кубок Америки

    Интересно, что в 2021 году сборная Чили еще не проигрывала, хотя одержала всего две победы, до и то с минимальным преимуществом. Все остальные встречи завершились ничейными результатами.

    Парагвай

    Сборная Парагвая набрала 3 очка в двух сыгранных турах и пока еще не обеспечила себе выход в 1/4 финала.

    Для команды Эдуардо Бериссо турнир начался с победы над Боливией (3:1), в воротах которой дважды расписался Анхель Ромеро, а еще один гол забил Каку.

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    • В своем следующем матче «бело-красные» потерпели минимальное поражение от Аргентины (0:1), пропустив уже на 10-й минуте от Папу Гомеса.

    До старта Кубка Америки Парагвай успел провести всего две встречи в 2021 году. В рамках квалификации ЧМ-2022 он разошелся миром с Уругваем (0:0), а также уступил Бразилии (0:2).

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа сборной Чили — 2.40, победа сборной Парагвая — 3.60, ничья — 2.90.

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    «Красная команда» хоть и вышла в плей-офф, но не гарантировала себе высокое место в турнирной таблице, которое поможет избежать встречи с сильным оппонентом на стадии четвертьфинала.

    Очевидно, подопечные Мартина Ласарте будут играть на победу, поэтому парагвайцам придется несладко. Да, «бело-красные» достойно смотрелись на фоне Аргентины, но все же проиграли, потратив при этом много сил. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Чили».

    Также можно присмотреться к ставке «победа сборной Чили в один мяч или ничья» за 1.71.

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