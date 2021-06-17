Адвокат: Марадону убили

Адвокатсделал громкое заявление по поводу причин смерти легендарного аргентинского футболиста

Баке ранее был адвокатом медсестры Марадоны Даяны Гиселы Мадрид.

«Диего убили. И ответственность за это несут его лечащие врачи.

Было много предупреждений о том, что Марадона может умереть.

И никто из врачей не сделал ничего, чтобы предотвратить это», — приводит слова Баке AFP.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Марадона в качестве футболиста привел сборную Аргентины к золоту ЧМ-1986 и серебру ЧМ-1990. В качестве тренера он дошел с «альбиселесте» до четвертьфинала ЧМ-2010.

Ранее сообщалось, что в организме Марадоны не выявили следов наркотиков и алкоголя.