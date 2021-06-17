Адвокат: Марадону убили

Диего Марадона Фото: globallookpress.com
Баке ранее был адвокатом медсестры Марадоны Даяны Гиселы Мадрид.
«Диего убили. И ответственность за это несут его лечащие врачи.
Было много предупреждений о том, что Марадона может умереть.
И никто из врачей не сделал ничего, чтобы предотвратить это», — приводит слова Баке AFP.
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.
Марадона в качестве футболиста привел сборную Аргентины к золоту ЧМ-1986 и серебру ЧМ-1990. В качестве тренера он дошел с «альбиселесте» до четвертьфинала ЧМ-2010.
Ранее сообщалось, что в организме Марадоны не выявили следов наркотиков и алкоголя.