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    Адвокат: Марадону убили

    Футбол Сборная Аргентины Латинская Америка
    Адвокат Родольфо Баке сделал громкое заявление по поводу причин смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

    Диего Марадона
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    Диего Марадона

    Баке ранее был адвокатом медсестры Марадоны Даяны Гиселы Мадрид.

    «Диего убили. И ответственность за это несут его лечащие врачи.

    Было много предупреждений о том, что Марадона может умереть.

    И никто из врачей не сделал ничего, чтобы предотвратить это», — приводит слова Баке AFP.

    Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

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    • Марадона в качестве футболиста привел сборную Аргентины к золоту ЧМ-1986 и серебру ЧМ-1990. В качестве тренера он дошел с «альбиселесте» до четвертьфинала ЧМ-2010.

    Ранее сообщалось, что в организме Марадоны не выявили следов наркотиков и алкоголя.

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