В организме Марадоны не выявили следов наркотиков и алкоголя

Стали известны результаты аутопсии тела легендарного аргентинского нападающего

Как сообщает Telam, анализы не показали наличия в организме аргентинца следов наркотиков или алкоголя.

При этом были обнаружены следы препаратов, применяющихся для лечения шизофрении, а также антидепрессанты. Эксперты подтвердили, что данные психотропные препараты способствуют возникновению аритмии сердца.

Также стало известно, что сердце Марадоны весило 503 грамма, что вдвое больше нормы.

Напомним, легендарный экс-футболист скончался 25 ноября в результате острого отека легких и сердечной недостаточности. 0