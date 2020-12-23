В организме Марадоны не выявили следов наркотиков и алкоголя

Диего Марадона
globallookpress.com
Как сообщает Telam, анализы не показали наличия в организме аргентинца следов наркотиков или алкоголя.
При этом были обнаружены следы препаратов, применяющихся для лечения шизофрении, а также антидепрессанты. Эксперты подтвердили, что данные психотропные препараты способствуют возникновению аритмии сердца.
Также стало известно, что сердце Марадоны весило 503 грамма, что вдвое больше нормы.
Напомним, легендарный экс-футболист скончался 25 ноября в результате острого отека легких и сердечной недостаточности. 0