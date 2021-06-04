В Аргентине открыли статую Диего Марадоны

Перед началом отборочного матча ЧМ-2022 Аргентина — Чили (1:1) состоялась церемония открытия статуи легендарного футболиста, сообщает Selección Argentina.

Мероприятие проходило в городе Сантьяго-дель-Эстеро, где состоялся матч. В церемонии приняли участие игроки сборной Аргентины.

🏆#Eliminatorias La estatua de Diego Maradona recibió al plantel albiceleste en el Estadio Único Madre de Ciudades🔟🇦🇷 pic.twitter.com/Fbamlqq4xU — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 3, 2021

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Марадона в качестве футболиста привел сборную Аргентины к золоту ЧМ-1986 и серебру ЧМ-1990. В качестве тренера он дошел с «альбиселесте» до четвертьфинала ЧМ-2010.