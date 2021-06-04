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    В Аргентине открыли статую Диего Марадоны

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    Перед началом отборочного матча ЧМ-2022 Аргентина — Чили (1:1) состоялась церемония открытия статуи легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщает Selección Argentina.

    Диего Марадона
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    Диего Марадона

    Мероприятие проходило в городе Сантьяго-дель-Эстеро, где состоялся матч. В церемонии приняли участие игроки сборной Аргентины.

    Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

    Марадона в качестве футболиста привел сборную Аргентины к золоту ЧМ-1986 и серебру ЧМ-1990. В качестве тренера он дошел с «альбиселесте» до четвертьфинала ЧМ-2010.

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