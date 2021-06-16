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    Короче, Евро. 15-16 июня

    Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 16 июня 2021 года

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    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    15 июня

    Минувший игровой день получился весьма интересным. Правда, все же, предсказуемым. Например, действующие чемпионы Европы португальцы не оставили шансов несчастным венграм (победа 3:0), трижды поразив их ворота. В активе у Криштиану Роналду честно заработанный дубль.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Ну, а сборная Франции в очередной раз доказала, что умеет играть против немцев. Правда, победу трехцветным (1:0) принес автогол защитника сборной Германии Матса Хуммельса. Более того, Карим Бензема забил второй мяч, однако он был отменен арбитром.

    16:00. Финляндия — Россия

    Команде Станислава Черчесова после поражения от бельгийцев ничего не остается, кроме как побеждать. Впрочем, финны в матче с Данией наглядно продемонстрировали, что способны на спортивный подвиг.

    Букмекеры отдают предпочтение России — 1.70 против 6.00. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    Все прогнозы на Евро-2020

    19:00. Турция — Уэльс

    Турция так бездарно стартовала, что не совсем понятно, за счет чего команда Шенола Гюнеша планирует пробиваться в плей-офф. Тем паче, туркам нужен исключительно позитивный результат в матче с крепким Уэльсом. Но ведь у Гарета Бэйла и компании относительно этого имеется собственное мнение, не так ли?!

    Букмекеры считают фаворитом Турцию — 2.48 против 3.28. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    22:00. Италия — Швейцария

    Команда Роберто Манчини так понравилась в первом туре, что ее чуть ли не единогласно причисляют к главным фаворитам Евро. Вот только Швейцария, уязвленная ничьей с Уэльсом, вряд ли за здорово живешь подарит итальянцам три очка.

    Коэффициент на победу Италии — 1.63, у швейцарцев всего 6.25. Прогноз на матч — здесь.

    Прямая трансляция. Россия — Россия 1, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    Что еще?

    Автогол Матса Хуммельса стал уже третьим на турнире. Любопытно, что это — повторение рекорда по «самострелам», поставленного на минувшем Евро. Так что у нынешнего турнира есть отличный шанс войти в историю.

    Теперь вы в курсе. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.

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