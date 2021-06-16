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    Финны добьют сборную России?

    Финляндия — Россия. Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Европы по футболу 16 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Россия
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    Сборная России перед матчем с Бельгией
    Сборная России сыграет с командой Финляндии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск. Финляндия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 16 Июня 2021 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 16:00 Россия Россия
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
    •

    Финляндия

    Сборная Финляндии начала с победы. Сенсация. Но все прекрасно понимают, что на матч финнов с Данией серьезно повлияла ситуация с Кристианом Эриксеном. До ужасного инцидента «Суоми» с трудом сдерживали атаки соперника, а после паузы воспользовались единственным моментом.

    Да, за всю игру с датчанами футболисты сборной Финляндии провели лишь одну атаку, которая завершилась ударом. Стопроцентная реализация.

    У Дании было больше 20 ударов, в том числе попытка забить с пенальти. Голкипер финнов легко забрал мяч после несильного удара Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

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    • Финны не показали ничего выдающегося, играли только от обороны, но все равно набрали три очка. Безусловно, во втором тайме морально им было не так сложно, как игрокам сборной Дании, которые больше думали не о футболе, а о состоянии своего партнера по команде.

    Россия

    Если перед стартом турнира мы могли только предполагать, на что способна сборная России, то теперь, похоже, все предельно ясно. Ничего хорошего ждать не стоит.

    Россияне стартовали на Евро с домашнего поражения от Бельгии — 0:3. Это был очень тяжелый вечер в Санкт-Петербурге.

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    • Сумбур в обороне, полное отсутствие хоть каких-либо мыслей в атаке и серьёзные ошибки голкипера — такие впечатления остались от игры сборной России. Пожалуй, пока что хуже на этом турнире играла только Турция, которая с таким же счетом уступила Италии.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Очевидно, что Станиславу Черчесову на этот раз придется еще больше думать о том, кого выпустить на поле с первых минут. Замены напрашиваются абсолютно во всех линиях.

    Прогноз и ставка

    На Финляндию в этом матче можно поставить за 5.75, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу России — за 1.68.

    Сразу скажем, что коэффициент на Россию существенно занижен. После бельгийского нокаута он должен быть как минимум 1.95 — 2.05. Россияне показали, что они на данный момент очень плохо играют в футбол, поэтому излишняя уверенность в их победе только настораживает. Ну и надо признать, что мы были чересчур наивны перед матчем с Бельгией.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Еще один важный нюанс. Финнов теперь устроит ничья, тогда как команде Черчесова нужна только победа.

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    Нет сомнений, что Финляндия отдаст мяч сопернику, а сама будет искать свои моменты в контратаках, как верно заметил экс-капитан национальной команды Роман Широков.

    Проведение матча в Санкт-Петербурге сложно назвать преимуществом. Россия только что без шансов уступила здесь Бельгии, а Финляндия в тот же день выиграла на поле Дании.

    В общем, впереди ключевой матч. И, похоже, что вытащить его только на характере не получится. Судя по всему, финские футболисты ненамного слабее российских.

    Ставка — победа Финляндии или ничья за 2.34.

    Логично, что если финны сдержали Данию, то им по силам остановить и Россию. Дзюбе и его партнерам нечем удивлять соперника.

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