Широков: Для сборной России финны еще хуже бельгийцев

Экс-игрок сборной Россииподелился ожиданиями от матча национальной команды против Финляндии во втором туре Евро-2020.

«Для нас финны еще хуже бельгийцев. С Бельгией все понятно, а финнов у нас не считают выдающейся командой, хотя они не так просты. И матч с Данией это показал.

Они все время так играют: без размашистых атак — терпят, стоят, потом забивают в контрактах. А мы не очень комфортно чувствуем себя с командами, которые активно обороняются и быстро выбегают в контратаки.

Плюс у них подъем эмоциональный — три очка взяли, с нами им достаточно ничьей. А потом с четырьмя очками могут спокойно пройти дальше», — сказал Широков «Чемпионату».

Календарь и таблица Евро-2020

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.