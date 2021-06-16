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    Италия снова выиграет с крупным счетом?

    Италия — Швейцария. Прогноз (к. 1.82) и ставки на Евро-2020 16 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Швейцария
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    Италия начала Евро с крупной победы над Турцией
    Сборная Италии сыграет против команды Швейцарии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 16 июня в Риме, начало — в 22:00 мск. Италия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа A 16 Июня 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.59
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 6.60
  • Ставка!
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    Италия

    Из того, что уже довелось увидеть, самое сильное впечатление оставила сборная Италии. Лучше пока никто не играл.

    В первом туре «Скуадра Адзурра» разнесла Турцию — 3:0. У итальянцев было подавляющее преимущество с первой и до последней минуты. За 90 минут они позволили сопернику нанести лишь три удара — во всех случаях мяч прошел мимо ворот.

    Это была не совсем типичная Италия. Как правило, после одного-двух забитых мячей эта сборная всегда останавливается и начинает играть на удержание счета. В данном же случае было наоборот — команда Роберто Манчини продолжала нагнетать и в итоге добилась разгромной победы. Абсолютно закономерный результат.

    Все прогнозы на Евро-2020

    И если перед стартом Евро Италию называли теневым фаворитом, то сейчас уже всерьез говорят о том, что у нее есть абсолютно все, чтобы побороться за трофей.

    Швейцария

    Швейцарцы в первом туре тоже показали неплохой футбол, но результатом они вряд ли остались довольны.

    Матч против сборной Уэльса завершился вничью — 1:1.

    У команды Владимира Петковича было подавляющее преимущество в первом тайме, сразу после перерыва ей удалось открыть счет, но потом был стратегический просчет.

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    • Швейцарцы отдали сопернику мяч — и пропустили.

    После этого футболисты сборной Швейцарии могли вырвать победу, но так и не и смогли реализовать хотя бы один момент.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Но на данный момент все выглядит так, что Швейцария займет как минимум второе место и выйдет в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    На Италию в этом матче можно поставить за 1.61, на ничью за 4.15, а победу Швейцарии букмекеры предлагают за 7.15.

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    Итальянцы провели очень эмоциональный матч с Турцией, их футбол действительно удивил, но сейчас не будет так легко.

    Швейцария точно не такая робкая, как Турция.

    Ставка — победа Швейцарии с форой (+1,0) за 1.82. Если итальянцы и выиграют, то, скорее всего, с минимальной разницей в счете. Швейцарцы точно готовы к интенсивной игре.

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