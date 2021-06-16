Писарев призвал Черчесова убрать Шунина из состава сборной России

Юрий Дюпин Фото: globallookpress.com
В матче с Бельгией в воротах сборной России играл Антон Шунин. Команда Станислава Черчесова уступила со счетом 0:3.
«Считаю, что с финнами в воротах должен стоять Юрий Дюпин.
Предыдущая встреча продемонстрировала, что Антон Шунин сильно нервничает, а защитники рядом с ним не чувствуют себя уверенно», — приводит слова Писарева RT.
33-летний Дюпин до сих пор не провел за сборную России ни одного матча.
Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.
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