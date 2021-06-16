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    Писарев призвал Черчесова убрать Шунина из состава сборной России

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    Известный тренер Николай Писарев считает, что в предстоящем матче против Финляндии ворота сборной России должен защищать Юрий Дюпин.

    Юрий Дюпин
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    Юрий Дюпин

    В матче с Бельгией в воротах сборной России играл Антон Шунин. Команда Станислава Черчесова уступила со счетом 0:3.

    «Считаю, что с финнами в воротах должен стоять Юрий Дюпин.

    Предыдущая встреча продемонстрировала, что Антон Шунин сильно нервничает, а защитники рядом с ним не чувствуют себя уверенно», — приводит слова Писарева RT.

    33-летний Дюпин до сих пор не провел за сборную России ни одного матча.

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    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Финляндия — Россия.

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