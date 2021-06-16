Президент РФС: Ждем выхода сборной из группы. Задача поставлена

Александр Дюков Фото: globallookpress.com
«Задача поставлена. Все мы ждем выхода сборной из группы. Задача непростая, будем надеяться, что она будет выполнена. И тренерский штаб, и команда настроены на это.
Когда продлевали Черчесова в марте 2020 года, контракт подписывался на следующий отборочный цикл чемпионата», — приводит слова Дюкова Sport24.
Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.
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