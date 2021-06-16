Президент РФС: Ждем выхода сборной из группы. Задача поставлена

Президент Российского футбольного союза (РФС)поделился ожиданиями от предстоящего матча сборнойпротивво втором туре группового этапа Евро-2020.

«Задача поставлена. Все мы ждем выхода сборной из группы. Задача непростая, будем надеяться, что она будет выполнена. И тренерский штаб, и команда настроены на это.

Когда продлевали Черчесова в марте 2020 года, контракт подписывался на следующий отборочный цикл чемпионата», — приводит слова Дюкова Sport24.

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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