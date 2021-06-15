Слуцкий не видит ничего страшного в поражении от Бельгии

Главный тренер «Рубина»высказался о поражении России от Бельгии в первом туре группового этапа Евро-2020 (0:3).

«Все, на мой взгляд, предсказуемо. Ничего страшного не произошло. Большая разница в классе между нами и Бельгией, это очевидно. На мой взгляд, только Головин соответствовал уровню этого противостояния, если можно это так назвать.

Мы обсуждали с Карпиным перед эфиром, что, к сожалению, у нас нет людского ресурса, чтобы быть конкурентоспособными на уровне сегодняшней Бельгии. Проиграли по делу и, скажем так, практически без шансов.

Мы так не можем работать с мячом. Конечно, когда разница такая большая, конечно, это сильно бросается в глаза. И ты ничем не компенсируешь разницу в уровне технического мастерства», — сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу».