Уткин о 0:3 от Бельгии: Сборная России реально на дне

Известный блогервысказался по поводу крупного поражения сборнойот(0:3) в первом туре группового этапа Евро-2020.

«Сборная действительно не показала ни одной рациональной игровой идеи. Сборная действительно не показала ни одного наработанного стандарта. Кто знает, может, с поражением от Бельгии команда смирилась заранее? Просто потому, что особо нечего ловить. Это даже не тот случай, когда хочется сказать: "Ваши ожидания — ваши проблемы".

Как оказалось, у сборной настолько упрощенная игровая идея, что она не способна адаптироваться ни к каким обстоятельствам, кроме повседневных. У сборной нет быстрого форварда, чтобы держать соперника в напряжении, когда она сама обороняется. Сборная вполне могла проиграть 0:3 Бельгии и оставить совершенно другое впечатление. Но она оставила ощущение полной беспомощности.

Мы все время обсуждаем, что мы уже на дне, давайте от дна оттолкнемся. Ну вот сегодня сборная России реально на дне. Сборная России была не то что беспомощна. Как это у Довлатова было сказано, когда он просыпается в постели с девушкой и понимает, что пришел домой настолько пьяный, что навряд ли что-то получилось. И он у нее спрашивает: "Ну как? Как было?" И она ему говорит: "Знаешь, не то чтобы не стоял, и не то чтобы лежал. Он у тебя валялся!" Вот какое-то такое впечатление у меня осталось от первой игры сборной», — сказал Уткин в новом видео на своем YouTube-канале.

Во втором туре сборная России сыграет с командой Финляндии. Матч состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.