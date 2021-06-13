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    Уткин о 0:3 от Бельгии: Сборная России реально на дне

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    Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу крупного поражения сборной России от Бельгии (0:3) в первом туре группового этапа Евро-2020.

    Сборная России стартовала на Евро с поражения
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    Сборная России стартовала на Евро с поражения

    «Сборная действительно не показала ни одной рациональной игровой идеи. Сборная действительно не показала ни одного наработанного стандарта. Кто знает, может, с поражением от Бельгии команда смирилась заранее? Просто потому, что особо нечего ловить. Это даже не тот случай, когда хочется сказать: "Ваши ожидания — ваши проблемы".

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    • Как оказалось, у сборной настолько упрощенная игровая идея, что она не способна адаптироваться ни к каким обстоятельствам, кроме повседневных. У сборной нет быстрого форварда, чтобы держать соперника в напряжении, когда она сама обороняется. Сборная вполне могла проиграть 0:3 Бельгии и оставить совершенно другое впечатление. Но она оставила ощущение полной беспомощности.

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    • Мы все время обсуждаем, что мы уже на дне, давайте от дна оттолкнемся. Ну вот сегодня сборная России реально на дне. Сборная России была не то что беспомощна. Как это у Довлатова было сказано, когда он просыпается в постели с девушкой и понимает, что пришел домой настолько пьяный, что навряд ли что-то получилось. И он у нее спрашивает: "Ну как? Как было?" И она ему говорит: "Знаешь, не то чтобы не стоял, и не то чтобы лежал. Он у тебя валялся!" Вот какое-то такое впечатление у меня осталось от первой игры сборной», — сказал Уткин в новом видео на своем YouTube-канале.

    Во втором туре сборная России сыграет с командой Финляндии. Матч состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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