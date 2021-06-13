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    Черчесов: Сложно отобрать мяч у Бельгии, когда она ведет в счете

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от Бельгии (0:3) в стартовом матче Евро-2020.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «По результату говорить нечего, на табло все написано. Начали игру, как планировали. Пропущенный мяч из ничего повлиял на моральное состояние. И это мне не понравилось: надо было переламывать игру.

    Во втором тайме поменяли систему, но не смогли создать реальных моментов. В первом было несколько опасных стандартов. Бельгийцы перекрыли все зоны и не дали нам сыграть.

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    Выбор Зобнина и Кузяева обусловлена тем объемом, который они делают, в какой-то степени вы правы. Есть ответ, который я пока давать не хочу.

    Турнир продолжается, мы делаем свою работу. Выбрали эту систему. Она работала, но пропустили из ничего, и все начало ломаться. Сложно отобрать мяч у Бельгии, когда она ведет в счете» — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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    • Наставник россиян также подчеркнул важность матча со сборной Финляндии на Евро-2020. Ранее финны победили сборную Дании (1:0).

    «Никакого давления нет. Мы в турнире. В первом матче мы не сыграли так, как планировали. Хотели большего — как по игре, так и по результату.

    Ждем финнов в среду, этот матч многое для нас решает. Турнир одним матчем в группе не заканчивается. Будем делать все, чтобы выиграть у финнов», — сказал он.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Во втором туре сборная России 16 июня сыграет в Санкт-Петербурге с командой Финляндии (16:00 мск). Сборная Дании 17 июня примет команду Бельгии в Копенгагене (19:00 мск).

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