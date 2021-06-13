Колыванов: Бельгийцы обыграли Россию за счет класса

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал разгромное поражение россиян от Бельгии (0:3) в первом туре группового этапа Евро-2020.

«Что мы сейчас увидели? Впереди вообще ничего не получалось, за исключением, наверно, двух стандартов, которые мы подали в первом тайме. Бельгийцы выиграли за счет класса. Я не скажу, что они особо напрягались. Особенно это было видно после первых двух голов до перерыва.

Когда ты такие ошибки допускаешь в игре с Лукаку — это конечно чревато. Сами себе привезли первый гол, второй — тоже. Я перед началом игры говорил: первые 20 минут надо сыграть уверенно, грамотно, без ошибок. Мы же увидели элементарные детские ошибки.

Календарь и таблица Евро-2020

Бельгийцы знали, что делать на футбольном поле, катали мяч — когда надо было, воспользовались моментами. Хотя яркой игры не показали, даже разочаровали по итогу скорее. Сыграли на классе, видели, что наша команда давление создает, а дальше ничего», — цитирует Колыванова Sport24.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.