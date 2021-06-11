Комличенко: Очень хотелось поработать с Карпиным

Нападающий «Динамо»прокомментировал свой переход в «Ростов».

За донской клуб 25-летний нападающий будет выступать на правах аренды.

«Рад присоединиться к "Ростову". Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели — играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата.

Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров», — приводит слова форварда пресс-служба «Ростова».

Комличенко в прошлом сезоне провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.