«Динамо» объявило о переходе Комличенко в «Ростов»

Нападающий «Динамо»проведет следующий сезон в составе

25-летний футболист перешел в донской клуб на правах аренды, сообщает пресс-служба «Динамо».

Комличенко в прошлом сезоне провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, Комличенко, который является воспитанником «Краснодара», перешел в «Динамо» летом 2020 года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до июня 2024 года.