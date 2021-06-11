Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стадион «Уэмбли» примет финалКак Евро-2020 совладает с коронавирусом. Протоколы, тестирование и болельщики
  • 11:11
    • «Динамо» объявило о переходе Комличенко в «Ростов»
  • 08:08
    • Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли-2021
  • 07:16
    • Россия может претендовать на проведение Евро-2028 или Евро-2032
  • 17:47
    • Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • 23:21
    • Де Брейне не сыграет в матче против сборной России
    Все новости спорта

    «Динамо» объявило о переходе Комличенко в «Ростов»

    Футбол Динамо Ростов РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Динамо» Николай Комличенко проведет следующий сезон в составе «Ростова».

    Николай Комличенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Комличенко

    25-летний футболист перешел в донской клуб на правах аренды, сообщает пресс-служба «Динамо».

    Комличенко в прошлом сезоне провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

  • «Динамо» заплатит за Лаксальта 3,5 миллиона евро
  • Читайте по теме

    • Напомним, Комличенко, который является воспитанником «Краснодара», перешел в «Динамо» летом 2020 года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до июня 2024 года.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч-открытие Евро-2020: сможет ли Италия обыграть крепкую Турцию?
  • Турция — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.56
    •
  • Команда Черчесова подарит первую сенсацию на Евро?
  • Бельгия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Дания начнет Евро с крупной победы над финнами?
  • Дания — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.62
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бельгия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Уэльс — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  5.45
  • Экспресс дня 12 июня
  • Завтра в 17:00
    •  1.30
  • Прогноз на матч Группа E на Евро-2020
  • Футбол
  • 16/06/2021 в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.04
  • Прогноз на матч Уэльс — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры