«Динамо» объявило о переходе Комличенко в «Ростов»

Николай Комличенко Фото: globallookpress.com
25-летний футболист перешел в донской клуб на правах аренды, сообщает пресс-служба «Динамо».
Комличенко в прошлом сезоне провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Напомним, Комличенко, который является воспитанником «Краснодара», перешел в «Динамо» летом 2020 года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до июня 2024 года.
⚡️ Николай Комличенко проведёт следующий сезон в «Ростове» на правах аренды— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) June 11, 2021
Желаем Коле успехов в 28 матчах из 30 😉⚪️🔵 pic.twitter.com/XrEaTqhcRj