В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Удачная последняя неделя позволила «Торонто» разместить на четвертой позиции Востока.

Последние матчи: В трех последних поединках «Торонто» не потерпел ни одного поражения. Это вдвойне удивительно наблюдать, если учитывать вал травм, который свалился на канадскую команду за несколько последних недель.

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Травмированные игроки: С травмированными хоккеистами у «Торонто» настоящая катастрофа. В предстоящей игре точно не сыграют девять человек, а ещё и Экман-Ларссон может пропустить игру из-за болезни.

Общий тонус клуба: В матче против нестабильной «Юты» даже в таком урезанном составе у хозяев весьма неплохие шансы на выигрыш.

«Юта»

Турнирное положение: Результаты «Юты» в последних поединках неудовлетворительные, поэтому дружина Туриньи опустилась на 12 строчку Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних поединках «Юта» смогла победить всего лишь один раз, зато отправила шесть шайб в ворота «Питтсбурга» на его льду.

Травмированные игроки: В предстоящей игре за «Юту» не сможет сыграть Марино, который залечивает травму спины.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Торонто» гости смогут зацепиться за возможность отобрать очки у одного из фаворитов Востока.

Статистика для ставок

«Торонто» выиграл три последних матча по календарю

«Юта» за четыре последних поединка смогла победить всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.66, на гостей — 3.30.

Прогноз: «Торонто» сильнее «Юты» по всем параметрам

Альтернативный прогноз: Результативный матч в этом поединке с большой долей вероятности случится.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.92.