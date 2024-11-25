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    «Торонто» продолжит побеждать?

    «Торонто» — «Юта». Ставка (к. 1.95), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 25 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Юта»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Ноября 2024 года

    Торонто

  • НХЛ
    •  Торонто 03:00 Юта

    Юта

  • Солт-Лейк-Сити
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    «Торонто»

    Турнирное положение: Удачная последняя неделя позволила «Торонто» разместить на четвертой позиции Востока.

    Последние матчи: В трех последних поединках «Торонто» не потерпел ни одного поражения. Это вдвойне удивительно наблюдать, если учитывать вал травм, который свалился на канадскую команду за несколько последних недель.

    Торонто — Юта: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: С травмированными хоккеистами у «Торонто» настоящая катастрофа. В предстоящей игре точно не сыграют девять человек, а ещё и Экман-Ларссон может пропустить игру из-за болезни.

    Общий тонус клуба: В матче против нестабильной «Юты» даже в таком урезанном составе у хозяев весьма неплохие шансы на выигрыш.

    «Юта»

    Турнирное положение: Результаты «Юты» в последних поединках неудовлетворительные, поэтому дружина Туриньи опустилась на 12 строчку Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Юта» смогла победить всего лишь один раз, зато отправила шесть шайб в ворота «Питтсбурга» на его льду.

    Травмированные игроки: В предстоящей игре за «Юту» не сможет сыграть Марино, который залечивает травму спины.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Торонто» гости смогут зацепиться за возможность отобрать очки у одного из фаворитов Востока.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» выиграл три последних матча по календарю

    • «Юта» за четыре последних поединка смогла победить всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.66, на гостей — 3.30.

    Прогноз: «Торонто» сильнее «Юты» по всем параметрам

    Альтернативный прогноз: Результативный матч в этом поединке с большой долей вероятности случится.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.92.

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    «Торонто» — «Юта»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 25.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Торонто» продолжит побеждать?
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