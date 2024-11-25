Торонто
Юта
«Торонто»
Турнирное положение: Удачная последняя неделя позволила «Торонто» разместить на четвертой позиции Востока.
Последние матчи: В трех последних поединках «Торонто» не потерпел ни одного поражения. Это вдвойне удивительно наблюдать, если учитывать вал травм, который свалился на канадскую команду за несколько последних недель.
Торонто — Юта: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: С травмированными хоккеистами у «Торонто» настоящая катастрофа. В предстоящей игре точно не сыграют девять человек, а ещё и Экман-Ларссон может пропустить игру из-за болезни.
Общий тонус клуба: В матче против нестабильной «Юты» даже в таком урезанном составе у хозяев весьма неплохие шансы на выигрыш.
«Юта»
Турнирное положение: Результаты «Юты» в последних поединках неудовлетворительные, поэтому дружина Туриньи опустилась на 12 строчку Запада.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Юта» смогла победить всего лишь один раз, зато отправила шесть шайб в ворота «Питтсбурга» на его льду.
Травмированные игроки: В предстоящей игре за «Юту» не сможет сыграть Марино, который залечивает травму спины.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Торонто» гости смогут зацепиться за возможность отобрать очки у одного из фаворитов Востока.
Статистика для ставок
- «Торонто» выиграл три последних матча по календарю
- «Юта» за четыре последних поединка смогла победить всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.66, на гостей — 3.30.
Прогноз: «Торонто» сильнее «Юты» по всем параметрам
- 2.13Нефтехимик — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.20ЦСКА — Ак Барс: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.92Флорида — Вашингтон: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Результативный матч в этом поединке с большой долей вероятности случится.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.92.