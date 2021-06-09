Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йоахим ЛёвГермания на Евро: дембельский аккорд Лёва, возвращение Мюллера и группа смерти
  • 00:54
    • Медведев уступил Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • 00:09
    • Дубль Жиру помог Франции крупно обыграть Болгарию
  • 23:37
    • Испанская «молодежка» разгромила Литву в товарищеском матче
  • 18:39
    • Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»
  • 22:13
    • Газизов подал в суд на «Спартак»
    Все новости спорта

    Чили — Боливия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (09.06.2021)

    «Чили» — «Боливия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Чили Сборная Боливии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 04:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Чили» — «Боливия».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Составы команд:

    «Чили»: Клаудио Браво, Eugenio Mena, Гильермо Марипан, Маурисио Исла, Гари Медель, Франсиско Сьерральта, Jean Meneses, Эрик Пульгар, Чарлес Арангис, Алексис Санчес, Эдуардо Варгас.

    «Боливия»: Карлос Лампе, Jose Sagredo, Луис Акин, Адриан Джузино, Diego Ibanez, Лионель Хустиньяно, Henry Vaca, Rodrigo Ramallo, Boris Cespedes, Danny Bejarano, Марсело Морено.

    Предыдущий матч соперников: «Чили» — «Боливия» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чили» — «Боливия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Чили» со счетом 4:0. Матч между командами «Чили» и «Боливия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Португалия команду Израиля в Лиссабоне?
  • Португалия — Израиль. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Фактический финал Балтийского Кубка будет низовым
  • Эстония — Латвия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сыграют ли «Финикс» и «Денвер» результативнее?
  • «Финикс» — «Денвер». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.45
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Португалия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эстония — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Канада — Суринам
  • Футбол
  • Сегодня в 04:05
    •  1.57
  • Прогноз на матч Группа A на Евро-2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры