Чили — Боливия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (09.06.2021)

В 04:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Чили»: Клаудио Браво, Eugenio Mena, Гильермо Марипан, Маурисио Исла, Гари Медель, Франсиско Сьерральта, Jean Meneses, Эрик Пульгар, Чарлес Арангис, Алексис Санчес, Эдуардо Варгас.

«Боливия»: Карлос Лампе, Jose Sagredo, Луис Акин, Адриан Джузино, Diego Ibanez, Лионель Хустиньяно, Henry Vaca, Rodrigo Ramallo, Boris Cespedes, Danny Bejarano, Марсело Морено.

Предыдущий матч соперников: «Чили» — «Боливия» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чили» — «Боливия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Чили» со счетом 4:0. Матч между командами «Чили» и «Боливия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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