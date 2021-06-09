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    Чилийцы добьются победы с разницей в несколько мячей

    Чили — Боливия. Прогноз и ставка (к. 1.84) на футбол, отбор к ЧМ-2022, 9 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чили — Боливия
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    Сборная Чили
    В Сантьяго на стадионе «Сан Карлос де Апокиндо» сборная Чили примет команду Боливии в 6-м туре квалификационного цикла к чемпионату мира в зоне Южная Америка. Встреча состоится 9 июня, начало — в 04:30 по мск. Чили — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чили

    Сборная Чили в текущей квалификационной компании к чемпионату мира заработала только пять пунктов, позволяющие ей находится на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая на два очка от проходной строки.

    «Ля Роха» стартовала в этом турнире с выездного фиаско от сборной Уругвая со счетом 1:2, затем она поделила очки на своей территории с Колумбией, сыграв вничью 2:2.

    И только в третьем туре чилийцы добыли первую викторию в отборе, переиграв в родных стенах команду Перу со счетом 2:0. В четвертом игровом дне они проиграли в гостях Венесуэле 1:2.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Несколько дней тому назад команда Чили расписала выездную мировую против Аргентины 1:1, что стало для нее только второй игрой в этом году.

    Боливия

    После пяти проведенных туров сборная Боливии заработала четыре балла, с которыми занимает восьмое место, отставая три очка от пятого проходного места.

    Начали боливийцы турнир с выездного крупного фиаско от Бразилии со счетом 0:5, после этого они поочередно проиграли на своей территории 1:2 Аргентине и 2:3 Эквадору.

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    • И только в четвертом игровом дне турнира «зеленые» смогли разжиться первыми пунктами, расписав выездную мировую с Парагваем, сыграв со счетом 2:2, ведя после перовой половины 2:1.

    Накануне боливийцы смогли взять три очка, одолев в родных стенах 3:1 Венесуэлу. Этим выигрышем они прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой было пять поражений.

    В конце марта этого года Чили одолел Боливию со счетом 2:1 в товарняке, что стало для чилийцев четвертой победой над боливийцами за последние пять матчей при одном фиаско.

    Прогноз и ставка на Чили — Боливия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Чили предлагают — 1.30.

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    На викторию Боливии дают — 11.50, ничья оценена — в 5.40.

    Прогнозируем, что на своей территории чилийцы добьются уверенной виктории над неубедительными в гостях боливийцами. Наша ставка — П1 с форой (-1,5).

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