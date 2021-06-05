Малиновский не считает Роналду сильнейшим футболистом Серии А

Полузащитник «Аталанты»назвал самых сложных оппонентов в чемпионате Италии.

«Самый сильный футболист Серии А, против которого я играл? Тяжело сказать. Роналду я не назову. В Серии А есть футболисты намного сильнее, чем он.

Могу назвать самого сильного футболиста, с которым я играл. Это Муриэль. Невероятный футболист. Если бы что-то сложилось немного по-другому, он бы выступал за команду типа "Барселоны".

Тяжело сказать, почему это не так. Может быть, дело в характере, если бы он был более серьезный, а так он душа раздевалки, всегда улыбается, музыку ставит.

Если говорить про соперника, мне очень нравится Зелиньский из "Наполи". Когда Мартен де Рон против него играет, ему очень тяжело. Потому что он мобильный, техничный, делает большой объем, умный игрок. Много таких футболистов можно назвать, но мне нравится Зелиньский, — сказал Малиновский в эфире YouTube-канала Вацко Live.