Спортивный директор ПСЖ развеял слухи о возможном уходе Почеттино

Спортивный директоропроверг заявления СМИ о возможном уходе из клуба 49-летнего аргентинского главного тренера

«У Маурисио Почеттино двухлетний контракт с ПСЖ, мы счастливы», — цитирует Леонардо Goal.

Ранее появилась информация, что Почеттино уведомил руководство ПСЖ о своем желании уйти этим летом. По слухам, аргентинец уже провел переговоры о возвращении в лондонский «Тоттенхэм».

Напомним, Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.