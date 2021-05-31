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    Спортивный директор ПСЖ развеял слухи о возможном уходе Почеттино

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    Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо опроверг заявления СМИ о возможном уходе из клуба 49-летнего аргентинского главного тренера Маурисио Почеттино.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «У Маурисио Почеттино двухлетний контракт с ПСЖ, мы счастливы», — цитирует Леонардо Goal.

    Ранее появилась информация, что Почеттино уведомил руководство ПСЖ о своем желании уйти этим летом. По слухам, аргентинец уже провел переговоры о возвращении в лондонский «Тоттенхэм».

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    • Напомним, Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

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