24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Ренн». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Ренн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» сражается за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» в 12 матчах настрелял 18 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась лишь 11 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. Поединок с «Ниццей» завершился паритетом (2:2).

До того «Лилль» дал бой «Ювентусу» (1:1) в Лиге чемпионов. Плюс несколько ранее команда не смогла обыграть «Лион» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Томас Менье, Тиагу Сантос — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Доги» угодили в ничейный водоворот. Зато оборона команды выглядит весьма монолитно.

Поединки с «Ренном» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных встречах «Лилль» добыл 1 победу при 4 ничьих.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. По своему потенциалу они просто обязаны быть в первой тройке.

«Ренн»

Турнирное положение: Бретонцы нынешний сезон проводят блекло. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Ренн» уже на 6 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в свои ворота команда пропустила уже 18 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. Бретонцы были биты «Тулузой» (0:2).

До того команда потерпела разгромное поражение от «Осера» (0:4). А вот встреча с «Гавром» завершилась минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных.

Не сыграют: Адриен Труффер — дисквалифицирован.

Состояние команды: Бретонцы ныне крайне нестабильны. Да и проблемы с реализацией не дают команде реально включиться в еврокубковую гонку.

При этом «Ренн» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Причем Людовик Бла отличился пока лишь 3 забитыми мячами в Лиге 1.

В кадровом плане у команды тоже все не так гладко. Да и морально-психологическая составляющая явно не на должном уровне.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Притом, что в двух своих последних матчах команда не сумела отличиться.

Статистика для ставок

Бретонцы не забивали в 2 своих последних поединках

«Ренн» уже 5 лет не обыгрывает «догов»

«Лилль» пропускает в среднем аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 4.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 2.00.

Прогноз: «Лилль» способен прибавить в плане реализации, да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал.

Хозяева намерены подтянуться к трио лидеров, к тому же соперник явно пребывает не в лучших кондициях.

Ставка: Победа «Лилля» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.09