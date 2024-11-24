ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Локомотив»16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге Лионель МессиДорога на ЧМ-2026. Закончилась ли эра сборной Аргентины и что стоит за спадом Бразилии? ХавиКого выберет Месси: Хави, Зидан и еще три тренера для «Интер Майами»
    Все новости спорта

    «Доги» загрызут нестабильных бретонцев

    «Лилль» — «Ренн». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лилль Прогнозы на Ренн Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Ренн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Дэвид
    24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Ренн». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Ренн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» сражается за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лилль» в 12 матчах настрелял 18 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась лишь 11 раз.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. Поединок с «Ниццей» завершился паритетом (2:2).

    До того «Лилль» дал бой «Ювентусу» (1:1) в Лиге чемпионов. Плюс несколько ранее команда не смогла обыграть «Лион» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Томас Менье, Тиагу Сантос — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Доги» угодили в ничейный водоворот. Зато оборона команды выглядит весьма монолитно.

    Поединки с «Ренном» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных встречах «Лилль» добыл 1 победу при 4 ничьих.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. По своему потенциалу они просто обязаны быть в первой тройке.

    «Ренн»

    Турнирное положение: Бретонцы нынешний сезон проводят блекло. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Ренн» уже на 6 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в свои ворота команда пропустила уже 18 раз.

  • Дорога на ЧМ-2026. Закончилась ли эра сборной Аргентины и что стоит за спадом Бразилии?
  • Большие вопросы, стоящие перед командами в южноамериканском отборочном турнире чемпионата мира
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. Бретонцы были биты «Тулузой» (0:2).

    До того команда потерпела разгромное поражение от «Осера» (0:4). А вот встреча с «Гавром» завершилась минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Адриен Труффер — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Бретонцы ныне крайне нестабильны. Да и проблемы с реализацией не дают команде реально включиться в еврокубковую гонку.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Ренн» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Причем Людовик Бла отличился пока лишь 3 забитыми мячами в Лиге 1.

    В кадровом плане у команды тоже все не так гладко. Да и морально-психологическая составляющая явно не на должном уровне.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Притом, что в двух своих последних матчах команда не сумела отличиться.

    Статистика для ставок

    • Бретонцы не забивали в 2 своих последних поединках

    • «Ренн» уже 5 лет не обыгрывает «догов»

    • «Лилль» пропускает в среднем аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.59, а победа оппонента — в скромные 4.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 2.00.

    Прогноз: «Лилль» способен прибавить в плане реализации, да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал.

    Хозяева намерены подтянуться к трио лидеров, к тому же соперник явно пребывает не в лучших кондициях.

    Ставка: Победа «Лилля» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.09

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Эсхата — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фоньини — Евсеев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кызылкум — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ландалусе — Бланкано
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мерв — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.42
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сочи — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лилль» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. «Доги» загрызут нестабильных бретонцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры