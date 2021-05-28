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    Семин: Мы должны защищать свои рабочие места от иностранцев в любой профессии

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что ему не нравится, когда российские клубы приглашают иностранных специалистов.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Мы должны защищать свои рабочие места от иностранцев в любой профессии. Если в этой профессии есть более сильный человек из-за границы, наверное, он себе пробьет дорогу. Но более сильный.

    Мы хотим, чтобы зарубежный тренер, если он сюда пришел, чтобы он оставил след после себя. Чтобы игроки при нем росли. А не просто приехал денег заработать. Мы хотим, чтобы они учили наш язык. Это показывает уважение к нам. В этом нет ничего плохого.

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    • Есть отдельные иностранные тренеры, которые мне нравятся. Но не все. Так же, как и русские.

    Но мы должны давать шанс своим ребятам, которые завершили игровые карьеры. В этом плане мне очень приятно, что Семак опять выиграл», — приводит слова Семина «Советский спорт».

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