Семин: Мы должны защищать свои рабочие места от иностранцев в любой профессии

Бывший главный тренер «Локомотива»признался, что ему не нравится, когда российские клубы приглашают иностранных специалистов.

«Мы должны защищать свои рабочие места от иностранцев в любой профессии. Если в этой профессии есть более сильный человек из-за границы, наверное, он себе пробьет дорогу. Но более сильный.

Мы хотим, чтобы зарубежный тренер, если он сюда пришел, чтобы он оставил след после себя. Чтобы игроки при нем росли. А не просто приехал денег заработать. Мы хотим, чтобы они учили наш язык. Это показывает уважение к нам. В этом нет ничего плохого.

Есть отдельные иностранные тренеры, которые мне нравятся. Но не все. Так же, как и русские.

Но мы должны давать шанс своим ребятам, которые завершили игровые карьеры. В этом плане мне очень приятно, что Семак опять выиграл», — приводит слова Семина «Советский спорт».