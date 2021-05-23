Почеттино рассказал о решающем матче за титул чемпиона Франции

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
«Когда такая команда, как "ПСЖ", которая играет во всех турнирах, не побеждает, это всегда большое разочарование. Это скорее разочарование, чем провал. Слово "провал" слишком громкое.
В футболе всегда нужно верить. Все может случиться, но мы должны победить и быть готовыми, что "Лилль" не выиграет у "Анжера". Едем на матч с мотивацией и желанием», — сказал Почеттино Goal.com.
За тур до конца сезона ПСЖ отстает от «Лилля» на одно очко. Соперник встретится с «Анже».
Прогноз на матч «Брест» — ПСЖ можно прочитать здесь. На «Анже» — «Лилль» редакция LiveSport.Ru тоже подготовила прогноз.