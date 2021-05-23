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    Почеттино рассказал о решающем матче за титул чемпиона Франции

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    Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу решающего матча в Лиге 1. Его коллектив сыграет с «Брестом».

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Когда такая команда, как "ПСЖ", которая играет во всех турнирах, не побеждает, это всегда большое разочарование. Это скорее разочарование, чем провал. Слово "провал" слишком громкое.

    В футболе всегда нужно верить. Все может случиться, но мы должны победить и быть готовыми, что "Лилль" не выиграет у "Анжера". Едем на матч с мотивацией и желанием», — сказал Почеттино Goal.com.

    За тур до конца сезона ПСЖ отстает от «Лилля» на одно очко. Соперник встретится с «Анже».

    Прогноз на матч «Брест» — ПСЖ можно прочитать здесь. На «Анже» — «Лилль» редакция LiveSport.Ru тоже подготовила прогноз.

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