Почеттино рассказал о решающем матче за титул чемпиона Франции

Наставник ПСЖдал комментарий по поводу решающего матча в Лиге 1. Его коллектив сыграет с «Брестом».

«Когда такая команда, как "ПСЖ", которая играет во всех турнирах, не побеждает, это всегда большое разочарование. Это скорее разочарование, чем провал. Слово "провал" слишком громкое.

В футболе всегда нужно верить. Все может случиться, но мы должны победить и быть готовыми, что "Лилль" не выиграет у "Анжера". Едем на матч с мотивацией и желанием», — сказал Почеттино Goal.com.

За тур до конца сезона ПСЖ отстает от «Лилля» на одно очко. Соперник встретится с «Анже».

Прогноз на матч «Брест» — ПСЖ можно прочитать здесь. На «Анже» — «Лилль» редакция LiveSport.Ru тоже подготовила прогноз.