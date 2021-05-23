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    Лишит ли «Брест» парижан надежд на чемпионство?

    «Брест» — «ПСЖ». Прогноз (к. 1.60) и ставки на чемпионат Франции 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «ПСЖ»
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    ПСЖ
    В рамках заключительного 38-го тура чемпионата Франции «Брест» сыграет на своем поле против «Пари Сен-Жермен». Матч пройдет 23мая, начало — в 22:00 мск. «Брест» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Мая 2021 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 6.50
  • 2
  • 1.25
  • Ставка!
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    «Брест»

    За тур до конца чемпионата Франции «пираты» с 41 очком занимают 16 место, и хотя зона вылета им не грозит, в стыковые матчи они могут угодить.

    Апрель подопечные Оливье Даль'Ольо закончили выездной победой над «Сент-Этьеном» (2:1), а май начали с разгромного домашнего поражения от «Нанта» (1:2).

    В последних матчах «Брест» в гостях сначала уступил «Ницце» (2:3), пропустив на последних минутах, а потом разошелся миром с «Монпелье» (0:0).

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    В 37 турах «Брест» забил 50 голов и пропустил 64. 9 мячей на счету Стива Мунье, еще по 8 у Ирвена Кардона и Франка Онора, Не сыграют Кристоф Эрей и Поль Ласн .

    ПСЖ

    Парижский клуб с 79 очками идет за тур до финиша на 2-м месте и еще может стать чемпионом в случае своей победы и осечки «Лилля» (80). Из лигочемпионской тройки ПСЖ не выпадет даже при худшем раскладе.

    В мае подопечные Маурисио Почеттино на выезде сыграли вничью с «Ренном» (1:1) в Лиге 1, а в гостевом полуфинале Кубка Франции справились с «Монпелье» только по пенальти — 2:2 (6:5).

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    • В последнем матче Лиги 1 парижане разгромили дома «Реймс» (4:0), после чего в финале Кубка уверенно одолели «Монако» со счетом 2:0.

    После 37 туров чемпионата Франции разница мячей ПСЖ 84-28, Мбаппе забил 26, еще 13 у Кина. Матч пропустят Верратти и Бернат.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бреста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 11.00, на ничью в основное время — 7.00, а на победу «ПСЖ» — 1.25.

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    В первом круге ПСЖ победил дома 3:0. С тем же счетом парижане выбили «Брест» в гостевом матче 1/16 финала Кубка. В прошлом сезоне «Брест» проиграл 1:2 дома в чемпионате.

    Парижане выиграли все три очных встречи с «Брестом» в новейшей истории. Прогнозируем, что ПСЖ победит.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 2.05 и ТБ 3,5 за 1.85.

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