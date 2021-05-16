Николич: Мне очень понравилась игра команды, на 100% заслуженная победа

Наставник «Локомотива»остался довольным после победы команды над «Уралом» в 30 туре РПЛ.

«Хочу поздравить команду с победой, сегодня мы создавали очень много моментов, но не забивали. Мне очень понравилась игра команды, на 100% заслуженная победа. У нас в Сербии есть поговорка: никогда не бывает легко, но всегда красиво. У нас был не самый простой сезон, в нас мало кто верил. Но по итогу мы до последней минуты боролись за Лигу чемпионов. Я очень благодарен болельщикам и команде. Мы — лучшие по результатам во второй части сезона», — приводит слова Николича Sport24.

По итогам сезона «Локомотив» получил путевку в групповой этап Лиги Европы.