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    • Комиссия РФС обсудит выдачу лицензии «Оренбургу» для выступления в РПЛ
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    Комиссия РФС обсудит выдачу лицензии «Оренбургу» для выступления в РПЛ

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    Комиссия РФС соберется 5 мая и обсудит выдачу лицензии «Оренбургу» для выступления в российской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт РПЛ.

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    Ранее «горожане» попросили преференции при вступлении в РПЛ, а клубы высшего дивизиона не поддержали это предложение.

    «ФК "Оренбург" обратился к лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в РПЛ сезона 2021/22, несмотря на несоответствие стадиона "Газовик" лицензионным критериям РПЛ.

    Российская Премьер-лига и клубы заявляют, что приветствуют спортивный принцип, однако решение о лицензировании должно быть принято на основании действующих норм регламента.

    "Оренбург" — субъект ФНЛ, и решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов. Заседание комиссии состоится 5 мая», — говорится в сообщении.

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