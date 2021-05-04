Комиссия РФС обсудит выдачу лицензии «Оренбургу» для выступления в РПЛ

Комиссия РФС соберется 5 мая и обсудит выдачу лицензии «Оренбургу» для выступления в российской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт РПЛ.

Ранее «горожане» попросили преференции при вступлении в РПЛ, а клубы высшего дивизиона не поддержали это предложение.

«ФК "Оренбург" обратился к лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в РПЛ сезона 2021/22, несмотря на несоответствие стадиона "Газовик" лицензионным критериям РПЛ.

Российская Премьер-лига и клубы заявляют, что приветствуют спортивный принцип, однако решение о лицензировании должно быть принято на основании действующих норм регламента.

"Оренбург" — субъект ФНЛ, и решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов. Заседание комиссии состоится 5 мая», — говорится в сообщении.

«Оренбург» за два тура до конца первенства ФНЛ занимает второе место, дающее право сыграть в Премьер-лиге в следующем сезоне.