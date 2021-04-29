Гендиректор «Зенита»: Есть шанс выиграть титул дома против клуба с 11 победами подряд

Генеральный директор «Зенита»высказался о возможной победе клуба в РПЛ.

Матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая. Хозяева станут чемпионами в случае победы.

«У "Зенита" сейчас есть не только возможность выиграть чемпионат страны третий раз подряд, а этого добивался, по-моему, только "Спартак".

У нас есть возможность впервые за это время завоевать титул дома, в Петербурге.

Завоевать его в матче с командой, у которой сейчас 11 побед подряд, в матче с очень серьезным соперником. Эту возможность нужно использовать.

Уверен, что в рамках существующих ограничений на посещаемость все места на нашей арене будет заняты», — сказал Медведев «Р-Спорту».

«Спартак» выигрывал чемпионат России 3 раза подряд (1992-1994) и 6 раз подряд (1996-2001). «Зенит», ЦСКА и «Рубин» побеждали по два раза подряд.