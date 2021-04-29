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    Гендиректор «Зенита»: Есть шанс выиграть титул дома против клуба с 11 победами подряд

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможной победе клуба в РПЛ.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    Матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая. Хозяева станут чемпионами в случае победы.

    «У "Зенита" сейчас есть не только возможность выиграть чемпионат страны третий раз подряд, а этого добивался, по-моему, только "Спартак".

    У нас есть возможность впервые за это время завоевать титул дома, в Петербурге.

    Завоевать его в матче с командой, у которой сейчас 11 побед подряд, в матче с очень серьезным соперником. Эту возможность нужно использовать.

    Уверен, что в рамках существующих ограничений на посещаемость все места на нашей арене будет заняты», — сказал Медведев «Р-Спорту».

    «Спартак» выигрывал чемпионат России 3 раза подряд (1992-1994) и 6 раз подряд (1996-2001). «Зенит», ЦСКА и «Рубин» побеждали по два раза подряд.

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