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    В РПЛ могут попасть пятая и шестая команды ФНЛ

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    В четверг, 29 апреля, на исполкоме РФС обсуждался вопрос лицензирования клубов ФНЛ для участия в следующем сезоне РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

    «Алания»
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    «Алания»

    Напрямую в РПЛ выходят команды, занявшие первое и второе места, клубы с третьего и четвертого мест сыграют в стыковых матчах.

    На данный момент у двух клубов из четверки — «Оренбурга» и «Алании» — есть проблемы с получением лицензии из-за состояния их стадионов.

    Арена «Оренбурга» не подходит РПЛ по вместимости, стадион «Алании» — на реконструкции.

    В связи с этим РФС обсудил, кто получит право на участие в Премьер-лиге, если кто-то из клубов первой четверки ФНЛ не пройдет лицензирование.

    Исполком склоняется к применению спортивного принципа — в случае, если «Алания», «Оренбург» или любой клуб из первой четверки не получит лицензию, его право на участие в РПЛ перейдет к командам, занявшим пятое и шестое место в ФНЛ.

    Сейчас на первом месте в ФНЛ идут «Крылья Советов» (89 очков), на втором — «Оренбург» (85), на 3-м — «Нижний Новгород» (81), на 4-м — «Алания» (73). Пятое место занимает «Торпедо» (68 баллов), шестое — «Балтика» (67).

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