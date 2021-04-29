В РПЛ могут попасть пятая и шестая команды ФНЛ

В четверг, 29 апреля, на исполкоме РФС обсуждался вопрос лицензирования клубов ФНЛ для участия в следующем сезоне РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс»

Напрямую в РПЛ выходят команды, занявшие первое и второе места, клубы с третьего и четвертого мест сыграют в стыковых матчах.

На данный момент у двух клубов из четверки — «Оренбурга» и «Алании» — есть проблемы с получением лицензии из-за состояния их стадионов.

Арена «Оренбурга» не подходит РПЛ по вместимости, стадион «Алании» — на реконструкции.

В связи с этим РФС обсудил, кто получит право на участие в Премьер-лиге, если кто-то из клубов первой четверки ФНЛ не пройдет лицензирование.

Исполком склоняется к применению спортивного принципа — в случае, если «Алания», «Оренбург» или любой клуб из первой четверки не получит лицензию, его право на участие в РПЛ перейдет к командам, занявшим пятое и шестое место в ФНЛ.

Сейчас на первом месте в ФНЛ идут «Крылья Советов» (89 очков), на втором — «Оренбург» (85), на 3-м — «Нижний Новгород» (81), на 4-м — «Алания» (73). Пятое место занимает «Торпедо» (68 баллов), шестое — «Балтика» (67).