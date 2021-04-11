«СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: ФК «Нижний Новгород»
Единственный гол провел форвард гостей Тимур Сулейманов на 69-й минуте встречи.
Футбол. Россия. ФНЛ
СКА-Хабаровск — Нижний Новгород 0:1
Гол: 0:1 Тимур Сулейманов (69') СКА-Хабаровск: Vladis Emmerson, Артемий Малеев (Yuri Pershin, 86'), Константин Базелюк (Eduard Bulia, 73'), Кирилл Суслов, Kirill Kolesnichenko, Роман Мануйлов, Ираклий Квеквескири, Андрей Батютин (Владислав Брагин, 33'), Evgeni Nazarov, Nikita Bezlikhotnov (Svyatoslav Georgievski, 63'), Алексей Городовой Нижний Новгород: Артур Анисимов, Aleksey Shumskikh, Кирилл Маляров, Artem Popov (Павел Комолов, 88'), Momo Yansane (Исмаил Эдиев, 78'), Иван Темников (Сергей Зуйков, 83'), Nikita Kakkoev (Тимур Сулейманов, 67'), Кирилл Гоцук, Александр Сапета, Beka Kavtaradze (Михаил Гащенков, 69'), Nikolay Kalinskiy Предупреждения: Артемий Малеев (4'), Nikita Kakkoev (7'), Андрей Батютин (8'), Beka Kavtaradze (10'), Nikita Bezlikhotnov (41'), Роман Мануйлов (78'), Evgeni Nazarov (84'), Кирилл Гоцук (85'), (90')
Нижегородцы набрали 78 очков и закрепились на второй строке в турнирной таблице ФНЛ, дальневосточники с 50 баллами идут на 12 месте.