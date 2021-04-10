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    «Реал» удержал победу над «Барсой» в Эль-Класико и вышел в лидеры Примеры

    «Реал» — «Барселона»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 13-й минуте открыли мадридцы. Вальверде убежал по центру, покатил мяч на Лукаса Васкеса, тот прострелил с правого фланга во вратарскую, где Бензема опередил Араухо и пяткой переправил мяч в ближний угол.

    На 28-й минуте «Реал» удвоил преимущество. Кросс пробил со штрафного правее стенки, угодил в спину пытавшемуся увернуться Десту, от которого мяч срикошетил под штангу. Стоявший там Альба хотел выбить мяч головой, но не смог, лишь переправив его в сетку, куда он и так летел.

    Каталонцы отквитали один мяч на 60-й минуте. Месси покатил мяч на Альбу, тот от левого края штрафной прострелил вдоль ворот, Гризманн в неудобной позиции не стал его принимать, подпрыгнув и пропустив мяч под собой, а дальше никто не держал Гарсию, который в касание вколотил мяч в сетку с нескольких метров.

    На 90-й минуте «Реал»остался в меньшинстве — Каземиро дважды подряд грубо сфолил, получив за 2 минуты две желтые карточки.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Барселона 2:1
    Голы: 1:0 Карим Бензема (13'), 2:0 Тони Кроос (28'), 2:1 Оскар Мингуэза (60') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Лукас Васкес (Альваро Одриосола, 43'), Ферлан Менди, Тони Кроос (Иско, 72'), Лука Модрич, Каземиро, Карим Бензема (Мариано Диас, 72'), Федерико Вальверде (Марко Асенсио, 61'), Винисиус Жуниор (Марсело, 72') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо (Илаш Мориба, 72'), Клеман Лангле, Оскар Мингуэза, Серджино Дест (Антуан Гризманн, 46'), Серхио Бускетс (Серхи Роберто, 64'), Лионель Месси, Педри (Франсиску Тринкан, 81'), Жорди Альба, Френки де Йонг, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт, 81') Предупреждения: Педри (23'), Рональд Араухо (26'), Начо Фернандес (69'), Жорди Альба (84'), Каземиро (89'), Каземиро (90')

    Команда Зинедина Зидана набрала 66 очков и возглавила турнирную таблицу Примеры, обойдя «Атлетико», но мадридцы еще не провели свой матча 30-го тура. Каталонцы с 65 очками располагаются на 3-й строчке.

    В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Кадисом» (21 апреля), а «Барселона» на следующий день примет «Хетафе».

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