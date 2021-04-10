«Реал» — «Барселона»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 13-й минуте открыли мадридцы. Вальверде убежал по центру, покатил мяч на Лукаса Васкеса, тот прострелил с правого фланга во вратарскую, где Бензема опередил Араухо и пяткой переправил мяч в ближний угол.
На 28-й минуте «Реал» удвоил преимущество. Кросс пробил со штрафного правее стенки, угодил в спину пытавшемуся увернуться Десту, от которого мяч срикошетил под штангу. Стоявший там Альба хотел выбить мяч головой, но не смог, лишь переправив его в сетку, куда он и так летел.
Каталонцы отквитали один мяч на 60-й минуте. Месси покатил мяч на Альбу, тот от левого края штрафной прострелил вдоль ворот, Гризманн в неудобной позиции не стал его принимать, подпрыгнув и пропустив мяч под собой, а дальше никто не держал Гарсию, который в касание вколотил мяч в сетку с нескольких метров.
На 90-й минуте «Реал»остался в меньшинстве — Каземиро дважды подряд грубо сфолил, получив за 2 минуты две желтые карточки.
Команда Зинедина Зидана набрала 66 очков и возглавила турнирную таблицу Примеры, обойдя «Атлетико», но мадридцы еще не провели свой матча 30-го тура. Каталонцы с 65 очками располагаются на 3-й строчке.
В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Кадисом» (21 апреля), а «Барселона» на следующий день примет «Хетафе».