«Порту» — «Челси»: составы, прогноз, коэффициенты

Антонио Рюдигер Фото: globallookpress.com
«Порту»: Марчесин, Пепе, Диас, Урибе, Зайду, Груич, Корона, Манафа, Мбемба, Отавио, Марега.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Хаверц, Ковачич, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Жоржиньо, Вернер.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.79, на успех «Порту» — 5.46, на ничью — 4.88. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.
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