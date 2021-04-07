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    Рюдигер выйдет в старте «Челси» против «Порту»

    «Порту» — «Челси»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Порту» и «Челси» на первую четвертьфинальную игру Лиги чемпионов.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    «Порту»: Марчесин, Пепе, Диас, Урибе, Зайду, Груич, Корона, Манафа, Мбемба, Отавио, Марега.

    «Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Хаверц, Ковачич, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Жоржиньо, Вернер.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.79, на успех «Порту» — 5.46, на ничью — 4.88. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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