В среду, 7 апреля, «Порту» примет «Челси» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, начнется в 22:00 по московскому времени. «Порту» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» сотворил настоящую сенсацию в 1/8 финала Лиги чемпионов, когда прошел туринский «Ювентус». На своем поле подопечные Сержиу Консейсау выиграли 2:1, а в гостях уступили 2:3 в дополнительное время, чего хватило для выхода в четвертьфинал.

В турнирной таблице Примейры «драконы» занимают второе место. Они на семь очков отстают от «Спортинга», имеющего игру в запасе.

В национальном первенстве «Порту» выиграл все матчи с начала марта, оказавшись сильнее «Жил Висенте» (2:0), «Пасуш де Феррейра» (2:0), «Портимоненсе» (2:1) и «Санта-Клары» (2:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После травм у «Порту» восстанавливаются Мухамед Мбайе и Пепе. Дисквалификации отбывают Сержиу Оливейра и Мехди Тареми.

«Челси»

«Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов дважды обыграл мадридский «Атлетико» (1:0 и 2:0) и уверенно добыл путевку в четвертьфинал.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «синие» расположились на четвертой строчке с 51 набранным очком в 30 турах.

На минувших выходных «Челси» в меньшинстве потерпел поражение от «Вест Бромвича» (2:5), прервав серию из десяти матчей без поражений и впервые проиграл под руководством Томаса Тухеля.

Среди травмированных у «Челси» значатся Кристиан Пулишич и Нголо Канте.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Челси» — 1.77, победа «Порту» — 5.30, ничья — 3.70.

Очевидно, что по составу «синие» выглядят предпочтительнее, но «драконов» недооценивать не стоит. «Ювентус» уже сделал это, за что поплатился.

Вероятно, первая встреча получится напряженной и не слишком результативной, поскольку обе команды рассчитывают остаться в игре перед ответным матчем на следующей неделе.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Челси" в один мяч или ничья» за 1.75.

Также можно взять чистую ничью. Что-то нам подсказывает, что в этой паре все решится в ответной игре, которая тоже пройдет в Севилье.