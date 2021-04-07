В среду, 7 апреля, в первом матче 1/4 финала португальский «Порту» в испанской Севильи на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сыграет с лондонским «Челси». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Порту» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» на групповом этапе ЛЧ в одной компании с «Ман Сити», «Олимпиакосом» и «Марселем» стал вторым, набрав 13 очков в шести матчах, выиграв четыре раза при одной ничей и фиаско.

Единственное поражение состоялась на выезде от «Сити» со счетом 1:3, с англичанами «драконы» дома расписали мировую (0:0), а у других противников неизменно выигрывали с общим счетом 9:0.

На стадии 1/8 финала самого престижного еврокубка португальцы прошли туринский «Ювентус». На своем поле «Порту» победил 2:1, на выезде уступил в основное время с таким же счетом, а в овертайме обменялся с соперником голами (2:3) и из-за правила выездного гола прошел дальше.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Отметим, что в отрезке последних 12 встреч с учетом всех проведенных турниров «сине-белые» не смогли расписаться в воротах оппонента только один раз, а забивали в основном 1-2 мяча.

«Челси»

«Челси» прошел групповую стадию Лиги чемпионов без поражений. В одной компании с «Краснодаром», «Севильей» и «Ренном» он добыл четыре виктории и два раза сыграл вничью.

В шести поединках своего квартета «аристократы» смогли отличиться 14 раз, а пропустили лишь два гола. Один из них был пропущен во Франции, а еще один — дома от россиян, но там англичане играли не основным составом.

На первом этапе на вылет «синие» справились с мадридским «Атлетико», дважды обыграв его. Сперва лондонцы добились выездной виктории 1:0, а следом выиграли и дома — 2:0.

С приходом на пост Тухеля «Челси» очень мало пропускает. За десять встреч команда получила лишь один гол в свои ворота. Сбой произошел только в последней игре, где «пенсионеры» в рамках АПЛ дома были разгромлены «Вест Бромвичем» со счетом 2:5, но такой результат во многом обусловлен ранним удалением у лондонцев.

Между собой эти клубы провели восемь встреч на евроарене. В пяти случаях побеждал «Челси», дважды выигрывал «Порту» и раз была ничья. Последний раз они встречались в 2015 году на групповом этапе ЛЧ, где обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

Ставка на «Порту» — «Челси»

В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 2,0 предлагают кэфф в 1.70, а на низовой исход дают 2.23.

Последний поединок лондонцев показал их слабые места в защите, которыми должны воспользоваться португальцы. Так что прогнозируем в этой игре верховой исход. Наша ставка — ТБ 2,0