Игрок «Тамбова» Еркин отказался проходить тест на полиграфе

Полузащитник «Тамбова», подозреваемый в игре на ставках, отказался проходить проверку на детекторе лжи.

Ранее стало известно, что двух игроков «Тамбова» подозревают в игре на ставках. Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).

«Организм может по-разному отреагировать на такую технику. Аппаратура считывает с датчиков импульсы, фиксирует сердцебиение и эмоции, а у меня стресс. Представьте, сел я на полиграф, говорю правду, а он показывает неправду. Что и кому я после этого докажу? Почитал предварительно про детектор, понял, что доверять этому агрегату бессмысленно. Да и потом, если у вас есть какие-то доказательства — предоставьте.

Почему вы хотите усадить меня на полиграф с состоянии стресса, которое вы же и устроили? Получается, кто-то что-то написал в прессе, и началось без всяких подтверждений: "Еркин посетил контору, Еркин ставил, камеры зафиксировали лицо". Что за бред? Выходит, я сходил пешком к букмекерам, а потом пошел сбивать Липового?

Разумеется, я не ходил в контору. Если ходил, предъявите запись, лицо, хоть что-нибудь. Чистое сочинительство, высосали из пальца и набросили. Вообще никогда в жизни не имел отношения к ставкам и букмекерам», — приводит слова Еркина «Матч ТВ».

Аналогичные показания дал и другой подозреваемый игрок «Тамбова» Дмитрий Герман, который тоже отказался проходить тест на полиграфе.