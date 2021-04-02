Хавбек «Тамбова» не признал вину в причастности к игре на ставках

Александр Еркин Фото: «Тамбов»
Игрок сообщил, что ничего не знает о ставках, а момент со странным пенальти в матче с «Динамо» (0:2) он объяснил желанием вынести мяч.
Намерения заработать пенальти в ворота своей команды, по словам Еркина, у него не было, сообщает канал «Мутко против» в Telegram.
Ранее аналогичные показания дал другой подозреваемый игрок «Тамбова» Дмитрий Герман, который отказался проходить проверку на детекторе лжи.
Что касается Еркина, то о том, согласился ли он пройти такую проверку, информации нет.