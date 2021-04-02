Хавбек «Тамбова» не признал вину в причастности к игре на ставках

Полузащитник «Тамбова», подозреваемый в игре на ставках, не признал своей вины во время опроса в РФС.

Игрок сообщил, что ничего не знает о ставках, а момент со странным пенальти в матче с «Динамо» (0:2) он объяснил желанием вынести мяч.

Намерения заработать пенальти в ворота своей команды, по словам Еркина, у него не было, сообщает канал «Мутко против» в Telegram.

Ранее аналогичные показания дал другой подозреваемый игрок «Тамбова» Дмитрий Герман, который отказался проходить проверку на детекторе лжи.

Что касается Еркина, то о том, согласился ли он пройти такую проверку, информации нет.