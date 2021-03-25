Тамбов« отстранил подозреваемых в игре на ставках футболистов от тренировок

отстранил подозреваемых в игре на ставкахот тренировок. Об этом сообщил спортивный директор клуба

«Позиция клуба в сложившейся ситуации достаточно простая. На данный момент мы не видим каких-либо юридических оснований, свидетельствующих о виновности наших игроков.

Верить в то, что футболисты причастны к каким-то манипуляциям, не хотелось бы. Мы и не верим в это.

Тем не менее, чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу», — приводит слова Худякова Sport24.

Ранее стало известно, что двух игроков «Тамбова» подозревают в игре на ставках. Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).