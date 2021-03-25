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    Тамбов« отстранил подозреваемых в игре на ставках футболистов от тренировок

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    «Тамбов» отстранил подозреваемых в игре на ставках Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

    «Тамбов»
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    «Тамбов»

    «Позиция клуба в сложившейся ситуации достаточно простая. На данный момент мы не видим каких-либо юридических оснований, свидетельствующих о виновности наших игроков.

    Верить в то, что футболисты причастны к каким-то манипуляциям, не хотелось бы. Мы и не верим в это.

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    • Тем не менее, чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу», — приводит слова Худякова Sport24.

    Ранее стало известно, что двух игроков «Тамбова» подозревают в игре на ставках. Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).

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