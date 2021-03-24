Уткин о скандале с «Тамбовом»: Вынужденнее коррупции просто не бывает

Известный блогерподелился мнением по поводу футболистов, которых подозревают в игре на ставках.

«Мне очень интересно знать, торговали ли футболисты нынешней версии "Тамбова" матчами или иной букмекерской фактурой.

Но это интерес детективный, праздный. А практический вот в чем: а что, интересно, им остается делать? Они каждый день убеждаются на примерах, что денег-то им не видать заработанных. Ну вот правда.

А у нас тут как раз Дума закон приняла о вынужденной коррупции. Я уже не настолько молод, чтобы вникать в законотворчество нашей Думы, но по названию судя — по этому закону игроков "Тамбова" надо заранее освободить от ответственности, не?

Коррупция — вынужденнее просто не бывает!», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что двух игроков «Тамбова» подозревают в игре на ставках. Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).