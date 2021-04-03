«Аталанта» — «Удинезе»: счет матча 3:2, обзор голов

в домашнем матче 29-го тура итальянской Серии А обыграла— 3:2.

В первом тайме у хозяев дубль оформил Луис Мурьель, отличившись на 19-й и 43-й минутах. Гости ответили точным ударом Роберто Перейры на 45-й минуте.

На 61-й минуте Дуван Сапата вернул бергамцам преимущество в два мяча, а спустя девять минут за «Удинезе» точный удар нанес Йенс Ларсен.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 86-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Удинезе 3:2 Голы: 1:0 Луис Мурьель (19'), 2:0 Луис Мурьель (43'), 2:1 Роберто Перейра (45'), 3:1 Дуван Сапата (61'), 3:2 Йенс Ларсен (71') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Робин Гозенс (Берат Джимсити, 46'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Йоаким Мехле, 78'), Маттео Пессина (Марио Пашалич, 77'), Луис Мурьель (Йосип Иличич, 46'), Дуван Сапата (Алексей Миранчук, 86') Удинезе: Хуан Муссо, Кевин Бонифаци, Брам Нуйтинк (Самир Ханданович, 69'), Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Уолас (Толгай Али Арслан, 82'), Науэль Молина, Роберто Перейра, Марвин Зегелар (Йенс Ларсен, 59'), Стефано Окака Чука (Фернандо Льоренте, 59'), Jayden Braaf (Фернандо Форестьери, 70') Предупреждения: Роберто Перейра (58'), Самир Ханданович (90')

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает третье место (58 очков), а «Удинезе» — 12-е (33 очка).

В еще одном матче «Наполи» у себя дома победил «Кротоне» — 4:3.

У победителей по голу забили Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен, Дрис Мертенс и Джованни Ди Лоренцо.

В составе проигравших отличились Симеон Нванкво, оформивший дубль и Жуниор Мессьяс.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Кротоне 4:3 Голы: 1:0 Лоренцо Инсинье (19'), 2:0 Виктор Осимхен (22'), 2:1 Simy (25'), 3:1 Дрис Мертенс (34'), 3:2 Simy (48'), 3:3 Жуниор Мессьяс (59'), 4:3 Джованни Ди Лоренцо (72') Наполи: Алекс Мерет, Мариу Руй, Никола Максимович, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Тьемуэ Бакайоко (Элиф Элмас, 62'), Фабиан, Дрис Мертенс (Пётр Зелиньски, 73'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 62'), Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 90') Кротоне: Алекс Кордац, Владимир Големич, Себастьяно Луперто (Лука Марроне, 90'), Коффи Джиджи, Ахмед Бенали, Сальваторе Молина (Самуэль Ди Кармине, 90'), Niccolo Zanellato (Luis Rojas, 81'), Жуниор Мессьяс, Андреа Рисполи (Педру Перейра, 46'), Адам Уна (Милош Вулич, 46'), Simy Предупреждения: Андреа Рисполи (19'), Ахмед Бенали (67'), Педру Перейра (78'), Luis Rojas (88')

«Наполи» занимает четвертое место в турнирной таблице (56 очков), а «Кротоне» — 20-е (15 очков).

Другие результаты:

«Беневенто» — «Парма» — 2:2

«Дженоа» — «Фиорентина» — 1:1

«Кальяри» — «Верона» - 0:2

«Лацио» — «Специя» — 2:1

«Сассуоло» — «Рома» — 2:2