Австрия — Дания. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Австрия»: Александр Шлагер, Андреас Ульмер, Александар Драгович, Гернот Траунер, Штефан Ляйнер, Штефан Ильзанкер, Давид Алаба, Марсель Забитцер, Ксавер Шлагер, Саша Калайджич, Кристоф Баумгартнер.

«Дания»: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Йоаким Мехле, Андреас Кристенсен, Даниэль Васс, Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Юссуф Поульсен, Jonas Wind.

Предыдущий матч соперников: «Дания» — «Австрия» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

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