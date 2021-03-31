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    Лидеры группы F забьют друг другу?

    Австрия — Дания. Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, квалификация ЧМ-2022 по футболу, 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Дания
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    Сборная Дании
    31 марта в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» сборная Австрии примет национальную команду Дании в третьем туре отбора к ЧМ-2022 группы F европейской зоны. Начало — в 21:45 по мск. Австрия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 31 Марта 2021 года
    Австрия
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    Австрия

    Сборная Австрии хорошо провела своих два последних турнира. В отборе к Евро-2020 она стала второй в своей группе и получила прямой билет в финальную стадию.

    В Лиге наций «красно-белые» смогли повысится в классе, поднявшись из дивизиона Б в дивизион А. В одном квартете с Норвегией, Румынией и Северной Ирландией они добились четырех побед при одном фиаско и ничьей.

    В стартовом поединке к ЧМ-2022 австрийцы расписали выездную мировую с Шотландией (2:2) ,а в следующем поединке не без приключений дома переиграли Фареры (3:1), пропустив первыми.

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    Отметим, что сейчас у Австрии 8-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой они шесть раз победили и дважды расписали мировые. Последний раз она уступала в сентябре прошлого года дома румынам в ЛН (2:3).

    Дания

    Дания также сейчас находится на подъеме. Она не знала проблем с завоеванием путевки в финальную часть континентального первенства, став второй в своей группе, но не проиграв ни одного матча.

    В Лиге наций дивизиона А «алая гвардия» тоже стала второй в своем квартете, пропустив вперед себя только Бельгию, но опередив Англию и Исландию, проиграв дважды за шесть матчей и три раза победив.

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    • Этот отборочный цикл датчане начале блестяще, забив в двух играх десять голов и не пропустив ни одного. Сперва они в гостях переиграли 2:0 Израиль, а затем дома разгромили 8:0 Молдавию.

    Сборная Дания за последние восемь сыгранных встреч потерпела только одно поражение, а в остальных семи играх она неизменно побеждала, при этом в шести случаях «всухую».

    Последний раз эти сборные встречались в 2018 году. И тогда в товарняке Дания дома обыграла Австрию со счетом 2:0. Всего они играли между собой четырежды, где в трех матчах выигрывали датчане, а еще в одном — австрийцы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу Дании предлагают — 2.54.

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    На викторию Австрии дают — 3.02, ничья оценена — в 3.32.

    Обе сборные на старте этого турнира продемонстрировали свой высокий потенциал в атаке. Поэтому, от данной встречи вполне можно ждать забитые голы от обоих команд. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

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