Армения — Исландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

В 19:00 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Армения»: Давид Юрченко, Вараздат Ароян, Тарон Восканян, Камо Оганесян, Оганес Амбарцумян, Артак Григорян, Hakob Hakobyan, Тигран Барсегян, Solomon Udo, Норберто Бриаско, Sargis Adamyan.

«Исландия»: Ханнес Тор Халлдорссон, Birkir Saevarsson, Сверрир Инги Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Ари Фрейр Скуласон, Биркир Бьярнасон, Арнор Сигурдссон, Арон Гуннарссон, Йоханн Берг Гудмундссон, Альберт Гудмундссон, Йон Дади Бодварссон.

Предыдущий матч соперников: «Армения» — «Исландия» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

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