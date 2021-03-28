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    Все новости спорта

    Армяне с исландцами будут долго запрягать?

    Армения — Исландия. Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Армения — Исландия
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    Гильфи Сигурдссон
    Армения сыграют на своем поле с Исландией в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 28 марта, начало — в 19:00 мск. Армения — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 28 Марта 2021 года
    Армения
  • Ереван
    •  Армения 19:00 Исландия Исландия
  • Рейкьявик
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    Армения

    Армения нынешний отборочный турнир начала с победы. На выезде команда минимально одолели Лихтенштейн.

    Наверняка целью армян является покорение новой высоты в виде 2 места в группе. Первое-то наверняка оставят за собой мощные немцы.

    Матч с Исландией — сразу лобовой. Северяне ведь также претендуют на 2 строчку, хотя в группе есть еще и Румыния и Северная Македония.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В первом туре Армения играла без Генриха Мхитаряна. Это очень ощущалось, и теперь будет интересно, сыграет ли в этом матче главная звезда хозяев.

    Исландия

    Исландия стартовала в квалификации матчем с Германией. Увы, дать бой немцам не вышло: островитяне были разгромлены (3:0).

    Между тем, в борьбе за путевку на Мундиаль еще ничего не потеряно. Впереди еще весь цикл, в ходе которого исландцы могут поправить свое положение.

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    • С армянами Исландия встречалась трижды. Дважды северяне победили при одной ничьей, тем более, ни разу не пропустили.

    Вероятно, в этой встрече исландцы постараются активнее сыграть в атакующей линии. Скорее всего, усилия гостей увенчаются успехом уже после перерыва.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Исландию за 2.14, на ничью за 3.14, а на Армению — за 3.77

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    Армения неудачно играет с исландцами, но наверняка будет стремиться забить в родных стенах.

    Гости после стартового поражения будет активно идти в атаку.

    В таких матчах соперники, как правило, долго запрягают, но после перерыва заметно активизируются. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60

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