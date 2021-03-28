Армения
Армения нынешний отборочный турнир начала с победы. На выезде команда минимально одолели Лихтенштейн.
Наверняка целью армян является покорение новой высоты в виде 2 места в группе. Первое-то наверняка оставят за собой мощные немцы.
Матч с Исландией — сразу лобовой. Северяне ведь также претендуют на 2 строчку, хотя в группе есть еще и Румыния и Северная Македония.
В первом туре Армения играла без Генриха Мхитаряна. Это очень ощущалось, и теперь будет интересно, сыграет ли в этом матче главная звезда хозяев.
Исландия
Исландия стартовала в квалификации матчем с Германией. Увы, дать бой немцам не вышло: островитяне были разгромлены (3:0).
Между тем, в борьбе за путевку на Мундиаль еще ничего не потеряно. Впереди еще весь цикл, в ходе которого исландцы могут поправить свое положение.
С армянами Исландия встречалась трижды. Дважды северяне победили при одной ничьей, тем более, ни разу не пропустили.
Вероятно, в этой встрече исландцы постараются активнее сыграть в атакующей линии. Скорее всего, усилия гостей увенчаются успехом уже после перерыва.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Исландию за 2.14, на ничью за 3.14, а на Армению — за 3.77
Армения неудачно играет с исландцами, но наверняка будет стремиться забить в родных стенах.
Гости после стартового поражения будет активно идти в атаку.
В таких матчах соперники, как правило, долго запрягают, но после перерыва заметно активизируются. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60